Plus nie współpracował z UOKiK, ale kara jest dużo niższa

Ponad 10 lat trwała walka operatora sieci Plus z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK nałożył na spółkę Polkomtel karę za brak współpracy w wysokości ponad 130 milionów złotych. Kolejne sądy ją obniżały, aż prawie nic z niej nie zostało.

Historia zaczęła się w 2011 roku, gdy UOKiK nałożył 130,7 mln zł kary na Polkomtel za utrudnianie przeprowadzenia kontroli z przeszukaniem przez Urząd. Przeszukanie miało związek ze sprawą mobilnej telewizji. Operatorowi sieci Plus zarzucono kilka naruszeń, takich jak:

niewydanie kontrolującym twardego dysku będącego własnością Urzędu, na którym kontrolujący zapisali kopie skrzynek poczty elektronicznej pracowników zajmujących się projektem telewizji mobilnej,

uniemożliwienie kontrolującym niezwłocznego rozpoczęcia czynności kontrolnych,

niewykonanie żądania dotyczącego przekazania kontrolującym określonych dokumentów dotyczących udziału Polkomtela w projekcie telewizji mobilnej.

Kara została, ale znacznie mniejsza

Polkomtel odwołał się od decyzji o karze do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zdaniem operatora, w trakcie kontroli spółka w pełni i przez cały czas współpracowała z UOKiK w zakresie przewidzianym prawem. W 2014 roku SOKiK zmienił decyzję Prezesa UOKiK, obniżając kwotę kary do wysokości 4 mln zł (równowartość 1 mln euro). Taki wyrok nie spodobał się urzędowi, dlatego UOKiK poszedł do sądu wyższej instancji, który w 2015 roku uchylił wyrok SOKiK sprzed roku i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

W 2017 roku SOKiK zmienił decyzję Prezesa UOKiK, zmniejszając karę nałożoną na Polkomtel do kwoty 1,3 mln zł. Obie strony wniosły wtedy apelację od wyroku do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Obie zostały oddalone w 2020 roku. 20 kwietnia 2020 roku Polkomtel zapłacił karę w wysokości 1,3 mln zł.

Nie był to jednak koniec sprawy, ponieważ zarówno operator sieci Plus, jak i Prezes UOKiK, wnieśli skargi kasacyjne od wyroku Sądu Apelacyjnego. W 2022 roku skarga kasacyjna UOKiK została oddalona, natomiast skarga Polkomtela została uwzględniona w zakresie oddalającym apelację powoda, zaś zaskarżony wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 3 kwietnia 2020 roku został uchylony i skierowany do ponownego rozpoznania.

29 marca 2023 roku zapadł wyrok Sądu Apelacyjnego, w którym ten przychylił się do stanowiska spółki, że kara została wymierzona w euro, a następnie błędnie przeliczona na złote. Sąd zmienił zaskarżony wyrok I instancji, obniżając wymiar kary w złotych do kwoty 1,2 mln zł.

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Grupa Polsat Plus, UOKiK