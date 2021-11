Play podał najnowsze dane o klientach. Telemarketerzy atakują prepaidy sieci

Spółka P4, operator sieci Play, podała wstępne, wybrane dane finansowe. Przedstawiła też najnowsze dane o liczbie klientów i ujawniła, że w sieci zauważalna była szczególnie duża aktywność telemarketerów.

Operator Playa ujawnił na razie tylko kilka podstawowych informacji o swojej działalności w trzecim kwartale. Informacje te zostały zebrane na potrzeby skonsolidowanego raportu Grupy Iliad, właściciela P4.

Łączna liczba klientów Play na koniec trzeciego kwartału wynosiła 15,655 mln, co oznacza przyrost o 132 tysięcy w porównaniu do drugiego kwartału. Liczna aktywnych klientów wszystkich usług jest niższa – jest to 12,322 mln (wzrost o 105 tys. w stosunku do Q2), z czego 12,087 mln to klienci usług mobilnych (wzrost o 68 tys.): 8,469 mln kontraktowych i 3,618 mln przedpłaconych. Średni przychód na użytkownika (ARPU) wśród klientów usług mobilnych wynosił w tym okresie 29,1 zł.

Z kolei liczba klientów usługi Home (TV Box + internet stacjonarny) wynosiła 235 tys. (wzrost o 37 tys. w stosunku do Q2).

Jak podaje operator w komunikacie, w trzecim kwartale 2021 r. Play odnotował szczególnie wysoki poziom aktywności kart SIM prepaid wywołanej masowymi połączeniami przychodzącymi realizowanymi głównie przez firmy telemarketingowe.

Z tego powodu operator dokonał w swoim raporcie korekty definicji aktywności kart przedpłaconych, eliminując aktywność wywołaną podobnymi zdarzeniami o znikomym wpływie na poziom generowanych przychodów. W ocenie P4 ma to umożliwić prezentowanie bardziej precyzyjnych wskaźników operacyjnych dotyczących bazy klientów i ARPU. Zmiana nie wpływa na poziom nominalnej bazy klientów.

Przychody P4 za trzeci kwartał wyniosły 1,833 mld zł, a za 9 miesięcy 2021 r – 5,469 mld. Przychody z usług mobilnych wyniosły w Q3 1,052 mld zł. Ze sprzedaży urządzeń P4 uzyskał 422 mln przychodu, a z usług Home – 112 mln zł.

Źródło zdjęć: Play