Operator Platformy Canal+ może trafić na giełdę

ITI Neovision, operator Platformy Canal+, poinformował o rozpoczęciu analizy, przy współpracy z akcjonariuszami i doradcami, czego wynikiem może być oferta publiczna (IPO) i wejście na giełdę.

ITI Neovision to spółka, w której 51% udziałów ma francuska Grupa Canal+. Pozostałe należą do właścicieli mniejszościowych: Grupy TVN (32%) i funduszu LGI Ventures (17%). Ten ostatni należy do Liberty Global, właściciela między innymi spółki UPC Polska.

Operator Platformy Canal+ ogłosił, że współpracuje z akcjonariuszami oraz doradcami w celu rozpatrzenia możliwości realizacji prawa do pierwszej oferty publicznej (IPO), przysługującego akcjonariuszom mniejszościowym na mocy umów zawartych pomiędzy akcjonariuszami.

Grupa CANAL+ zamierza utrzymać rolę strategicznego akcjonariusza w ITI Neovision S.A. niezależnie od powyższego procesu oraz jego wyniku, który jest uzależniony od wielu czynników - w tym panujących warunków rynkowych oraz uzyskania niezbędnych zgód i zezwoleń.

- czytamy w komunikacie ITI Neovision

Obecnie trwają wstępne rozmowy. Na tym etapie spółka ITI Neovision odmawia dalszych komentarzy.

Źródło tekstu: ITI Neovision, Telko.in