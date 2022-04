Orange doprowadził światłowód do 3500 miejscowości. W ramach POPC

Orange Polska chwali się, że w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa doprowadził światłowód do 3500 miejscowości w całej Polsce.

Wojtek Jabczyński, rzecznik Orange Polska, opublikował na blogu kilka ciekawych informacji na temat inwestycji zrealizowanych przez pomarańczowego operatora w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Światłowodowy dostęp do Internetu dotarł do 335 tys. gospodarstw domowych w ponad 3,5 tys. miejscowości. Orange zbudował 21 tys. km linii światłowodowych w 121 powiatach i 566 gminach w całej Polsce. Co istotne, sieć światłowodowa zbudowana w ramach POPC dostępna jest dla wszystkich operatorów, którzy chcą konsumentom będącym w jej zasięgu świadczyć swoje usługi.

Pomimo kłopotów związanych z kolejnymi falami pandemii Covid-19 oraz obecną sytuacją w Ukrainie inwestycje realizujemy jak najszybciej się da. Wkrótce powstaną kolejne tysiące kilometrów kluczowej infrastruktury. Szykujemy się do zakończenia kolejnych projektów w ramach POPC2. Rozkręcamy też projekty POPC4.

– napisał rzecznik Orange na pomarańczowym blogu

Źródło zdjęć: Shutterstock, Orange

Źródło tekstu: Orange