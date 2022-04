Orange rusza z programem Re. Stare smartfony się ucieszą

Orange Polska wystartował z programem Re, w ramach którego zamierza jeszcze bardziej zachęcać do dłuższego używania urządzeń, ich naprawiania oraz odpowiedzialnego pozbywania się. Pomarańczowy operator będzie też nadal zachęcać do kupowania odnowionych smartfonów.

Jak wyjaśnia Orange Polska na swoim blogu, idea programu Re skupia się na zadbaniu o planetę w czterech, konkretnych krokach:

wydłużaniu życia urządzeń ( re generacja – naprawa),

generacja – naprawa), zawracaniu urządzeń do obiegu ( re cykling – zwrot, re cykling – odkup),

cykling – zwrot, cykling – odkup), dawaniu urządzeniom nowego życia (renowacja – odnowa).

Zobacz: Dopal stary telewizor dzięki Orange. Kupisz z dofinansowaniem

Zobacz: Orange wciąż rozbudowuje pomarańczową sieć LTE

Dlaczego Re? Oryginalnie grupowy program Orange bazuje na angielskich słowach z przedrostkiem re (Return, Repair, Refurbish, Recycle). W Polsce musieliśmy się trochę nagimnastykować by je zrozumiale zaadoptować i aby były komunikacyjnie spójne.

– czytamy na blogu Orange

Recykling – odkup

Pomarańczowa oferta odkupu sprawia, że smartfony wracają do obiegu. Sprzedający odzyskuje część wartości urządzenia, a to ma szansę na drugie życie. Orange odkupuje używane, sprawne smartfony. Wystarczy przynieść je do salonu operatora, a jego pracownik wyceni urządzenie na miejscu i przekaże klientowi bon na zakupy w salonach Orange. Można też wycenić smartfon na stronie www.orange.pl i wysłać go bezpłatnie kurierem, a pieniądze otrzymać w formie przelewu.

Renowacja – odnowa

W ofercie Orange można znaleźć coraz więcej odnowionych smartfonów. Wyglądają one i działają jak nowe, są objęte gwarancją, a ich cena jest zdecydowanie niższa.

Nie dostrzeżecie różnicy a planeta Wam podziękuje. Odnowa sprzętów to niższe emisje CO2 niż te powstające przy produkcji nowych urządzeń.

– zachęca Orange

Regeneracja – naprawa

Orange Smart Care to usługa pozwalająca naprawić uszkodzone urządzenie i dłużej z niego korzystać. Pomarańczowy operator ma ofertę napraw po- i pozagwarancyjnych.

Jak skorzystacie z usługi, my pokryjemy koszty naprawy uszkodzenia mechanicznego lub zalania smartfonu. Usługę możecie włączyć, kiedy podpisujecie lub przedłużacie umowę. Możecie ją aktywować także na dotychczasowym urządzeniu.

– wyjaśnia Orange

Recykling – zwrot

Zużyty telefon również można oddać – wystarczy go wrzucić do specjalnego pojemnika w dowolnym salonie Orange. Recykling takiego urządzenia pozwoli ponownie wykorzystać materiały, z których zostało ono wykonane. To z kolei przekłada się na redukcję emisji gazów cieplarnianych w Zakresie 3, a więc generowanych przez dostawców i klientów operatora. Wpisuje się to również w pomarańczową strategię klimatyczną #OrangeGoesGreen, zgodnie z którą najpóźniej do 2040 roku operator osiągnie pełną neutralność klimatyczną netto.

Zobacz: Smartfony Realme, Motoroli i Vivo tanieją na Wielkanoc

Zobacz: Motorola Edge 30 Pro – mistrz wydajności w rozsądnej cenie (test)

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis, Orange

Źródło tekstu: Orange