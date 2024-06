Orange poskarżył się na Play i przegrał. Chodziło o reklamę

Orange wniósł skargę przeciwko Play, zarzucając mu, że w kampanii reklamowej wprowadza klientów w błąd. Komisja Etyki Reklamy rozpatrująca tę sprawę odrzuciła skargę Pomarańczowych.

Orange Polska zaskarżył do Komisji Etyki Reklamy kampanię reklamową, w której Play reklamuje usługi przedpłacone hasłem: „Najwięcej klientów wybiera Play na kartę”. Chodziło m.in. o spoty z udziałem Agnieszki Chylińskiej. Pomarańczowy operator zwrócił uwagę, że wyjaśnienie tego hasła podane jest drobnym drukiem i odwołuje się do wyników płatnego raportu Centrum Monitorowania Rynku za rok 2023 r., który nie jest dostępny publicznie, więc przeciętny konsument nie może go przeczytać i zweryfikować faktów.

Na dodatek wykorzystane hasło opiera się na szacunkach ze sprzedaży starterów z ok. 9 tysięcy punktów sprzedażowych, co w żaden sposób nie może być uznane za wyniki miarodajne dla całego rynku starterów – podał portal Wirtualnemedia.pl.

Orange dowodził w swojej skardze Komisji Etyki Reklamy, że kampania stanowi nieuczciwą praktykę rynkową, a hasło „Najwięcej klientów wybiera Play na kartę” może istotnie wpłynąć na zachowanie rynkowe konsumenta.

Orange punktował, że raport, na który powoływał się Play, dotyczył niewielkiej części rynku i obejmował dane szacunkowe o sprzedaży starterów z próbki 9 tysięcy z wybranych kanałów (co stanowi ok. 10 – 12% rynku).

Sprowadzanie tych cząstkowych estymacji do hasła „Najwięcej klientów wybiera Play na kartę” jest niezgodne ze stanem faktycznym w zakresie konkurencji, która panuje na rynku oferty przedpłaconej i dystrybucji starterów

– argumentował Orange Polska przytaczany przez Wirtualnemedia.pl.

Play się bronił: raport jest niezależny

W odpowiedzi na te zarzuty Play bronił się, że raport został opracowany przez niezależną firmę i nie powstał na jego zamówienie. Opracowanie Centrum Monitorowania Rynku sprzedawane jest zainteresowanym firmom i z tego powodu nie mogło być upublicznione przez Play. Jednocześnie Play przekonywał, że wyniki raportu CMR nie stoją w sprzeczności z innymi badaniami na ten temat, między innymi raportem Urzędu Komunikacji Elektronicznej dotyczącym przenoszenia numerów.

Fioletowi wytknęli też Orange, że ten operator również wykorzystywał w reklamach wyniki badań, których treść nie jest dostępna publicznie, np. hasło reklamowe „Ponad 60% firm korzysta z usług Orange” poparte raportem „Pozycja Orange na rynku B2B”.

Komisja Etyki Reklamy zgodziła się z Playem

Tłumaczenia Playa przekonały Komisję Etyki Reklamy, która uznała, że zaskarżona reklama nie narusza zasad etyki wyrażonych w Kodeksie Etyki Reklamy i odrzuciła skargę Orange.

Komisja podkreśliła, że w każdym kanale komunikacji (telewizja, internet, reklama zewnętrzna) kwestionowane hasło opatrzone było tzw. legalem (dopiskiem z wyjaśnieniem), zgodnie z którym informacja o największej liczbie klientów, wybierających Play na kartę, znajduje potwierdzenie w wynikach sprzedaży starterów w Polsce w 2023 r. według Centrum Monitorowania Rynku. Kodeks Etyki Reklamy nakazuje, by użyte w reklamie dane były odpowiednio udokumentowane, a ponadto powinny dawać się zweryfikować – i ten warunek został spełniony.

Komisja Etyki Reklamy stwierdziła także, że oceny skarżonego przekazu należy dokonywać z perspektywy tzw. przeciętnego konsumenta, który – w rozumieniu Kodeksu Etyki Reklamy – jest „dostatecznie dobrze poinformowany, uważny i ostrożny”.

Według Komisji to, że raport opiera się na danych sprzedażowych starterów, które nie są równoznaczne z liczbą zarejestrowanych kart SIM, nie stanowi nieprawidłowości, która miałaby wpływ na wiarygodność i rzetelność wyników badania. W ocenie KER celem zakupu startera jest jego aktywowanie i używanie. Startery nie mają waloru kolekcjonerskiego, a jedynie użytkowy i w największej mierze w ten sposób są wykorzystywane.

Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy nie dopatrzył się w zakwestionowanym przekazie elementów nadużywających zaufanie czy wykorzystujących brak doświadczenia lub wiedzy konsumentów. Zdaniem Komisji użyte w reklamie dane były możliwe do zweryfikowania i wiarygodne.

