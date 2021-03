Oppo detronizuje Huawei. Według Counterpoint to największy producent smartfonów w Chinach

Nie kończą się kłopoty firmy Huawei. Na rynku smartfonów producent stracił najwyższą pozycję w swoim własnym kraju – w Chinach. Wyprzedziła go firma Oppo.

Mimo sankcji ze strony Stanów Zjednoczonych oraz związanych z tym spadków sprzedaży na globalnych rynkach, w Chinach Huawei trzymał się mocno. W dużej mierze wynikało to z chęci wsparcia rodzimej firmy przez Chińczyków, inna jest też specyfika tamtejszego rynku, gdzie brak usług Google’a nie ma wielkiego znaczenia.

Zobacz: Już 34% nowych telefonów to modele 5G, Samsung największym producentem smartfonów w 2020 roku – najnowsze dane Counterpoint

Dzięki temu Huawei zakończył rok 2020 na pierwszym miejscu wśród producentów smartfonów. Jak jednak podaje Counterpoint, sytuacja zmieniła się w styczniu. Na najwyższą pozycję na podium wysunęła się firma Oppo, która ma 21% udziałów na chińskim rynku. Drugie miejsce też nie należy do Huawei – zajęła je firma Vivo, czyli marka należąca do tej samej grupy, co Oppo – BBK Electronics. Jej udziały wyniosły w styczniu 20%. Dopiero na trzeciej pozycji uplasował się Huawei, ale i tym miejscem musiał się podzielić z Apple i Xiaomi – wszystkie trzy firmy mają równy udział 16%.

Zobacz: Huawei tonie. W 2021 roku sprzeda o 60% mniej smartfonów

To gigantyczny spadek – jeszcze w drugim kwartale 2020 roku Huawei miał aż 46% rynku smartfonów w Chinach. Był to zresztą najlepszy wynik firmy w ciągu poprzednich dwóch lat. Wydawałoby się, że z takim zapasem zaufania klientów firma dłużej utrzyma wysoką pozycją, ale już w czwartym kwartale wielkość sprzedaży tego producenta zmniejszyła się do 30%. Częściowo wpływ miała na to sprzedaż marki Honor, która była liczona łącznie z Huaweiem, jednak główną przyczyną był malejący wolumen dostaw smartfonów z najwyższej półki. Chińczycy zapewne wciąż chętnie by kupowali topowe modele Huaweia, ale ograniczenia ze strony amerykańskich dostawców przyczyniły się do malejącej produkcji firmy.

Skorzystała na tym lokalna konkurencja. W styczniu Oppo zwiększyło sprzedaż o 33% w ujęciu miesięcznym i 26% w ciągu całego roku. Co ciekawe, Oppo w grudniu 2020 r. znajdowało się na trzeciej pozycji pod względem sprzedaży w Chinach – za Vivo.

Zobacz: Counterpoint: Europejski rynek smartfonów w 2020 roku skurczył się o 14%

Zobacz: Counterpoint: Apple zagarnął ponad połowę globalnych przychodów ze sprzedaży inteligentnych zegarków

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Oppo

Źródło tekstu: Counterpoint, Android Authority