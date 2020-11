Nokia i Elisa chwalą się nowym rekordem prędkości 5G w komercyjnej sieci

Fiński operator Elisa wraz z firmami Nokia i Qualcomm przekonuje, że osiągnął nowy światowy rekord w pobieraniu danych przez 5G z wykorzystaniem komercyjnie działającej sieci. Finowie dokonali tego na falach milimetrowych 28 GHz.

Pomiary przeprowadzone zostały we flagowym salonie operatora Elisa w Helsinkach. Nie było to testy laboratoryjne, lecz prędkość osiągnięta w komercyjnie działającej sieci 5G. Jak podają firmy, pobieranie o łącznej szybkości 8 Gbps udało się osiągnąć jednocześnie na dwóch urządzeniach obsługujących pasmo 5G mmWave. W dalszej części swojego komunikatu firmy wyjaśniają, że chodzi o 4 Gbps na każdy z telefonów, co nie jest wartością rekordową, jaka osiągniętą w 5G, ale należy odnotować, że wynik ten udało się uzyskać w działającej już, komercyjnej sieci, a nie w laboratorium. Laboratoryjnym wynikiem 5 Gbps chwalił się ostatnio Ericsson z operatorem Verizon. Co ciekawe, Nokia już wcześniej informowała, że również "pobiła światowy rekord", osiągając w komercyjnej sieci amerykańskich operatorów 4,7 Gbps. Można więc uznać, że wynik w sieci Elisa to europejski, a nie światowy rekord 5G.

Fińska Elisa zapowiada, że w 2021 roku będzie dostarczać takie prędkości klientom w ofercie komercyjnej. Bardzo wysoka przepustowość i niskie opóźnienie mają się sprawdzić m.in. do streamingu wideo w wysokiej rozdzielczości, a także do zastosowań w urządzeniach i aplikacjach wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości.

Rekordowa szybkość transferu została osiągnięta dzięki stacji bazowej wykorzystującej dwa systemy radiowe Nokia AirScale działające w milimetrowym paśmie 26 GHz o szerokości 800 MHz. Do stacji bazowej podłączone były dwa smartfony z modemem Snapdragon X55 5G z modułami antenowymi drugiej generacji Qualcomm QTM525 mmWave. Każdy z telefonów w tym samym czasie był w stanie osiągnąć wartości szczytowe 4 Gbps.

