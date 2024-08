Hit w mObywatel. Skorzystało 4,5 mln Polaków

mObywatel obrasta w nowe funkcje, ale jedna z nich szczególnie przyciąga uwagę Polaków. Chodzi o zastrzeganie numeru PESEL.

Ministerstwo Cyfryzacji podało najnowsze statystyki dotyczące zastrzegania numeru PESEL. Dokonało już tego 4,5 miliona Polaków. Ze względu na łatwość przeprowadzenia operacji, można założyć, że większość zastrzeżeń dokonana została za pomocą aplikacji lub serwisu webowego mObywatel.

Dla porównania – pod koniec czerwca, blisko dwa miesiące temu, Ministerstwo Cyfryzacji informowało, że z możliwości zastrzeżenia numeru PESEL skorzystały 4 miliony osób. Od tego czasu na blokadę zdecydowało się pół miliona Polaków. Czerwiec przyniósł największą falę zainteresowania tą możliwością – wtedy, od początku miesiąca przybyło około miliona zastrzeżeń.

Czerwiec był kluczowy, bo od tego miesiąca wszystkie instytucje finansowe czy operatorzy telekomunikacyjni muszą weryfikować, czy ich klienci mają zastrzeżony PESEL. Procedura obowiązuje w sytuacji, gdy ktoś chce wziąć pożyczkę czy wyrobić duplikat karty SIM. Choć przepisy regulujące te kwestie zostały przyjęte już w zeszłym roku, to dopiero od niedawna nabrały pełni mocy.

Po co zastrzegać numer PESEL?

Zastrzeganie numeru PESEL ma chronić Polaków przed finansowymi konsekwencjami wynikającymi z nieautoryzowanych działań z wykorzystaniem ich tożsamości. Jeżeli przestępcy, posługując się wykradzionymi danymi, wezmą kredyt lub pożyczkę na osobę posługującą się zastrzeżonym numerem PESEL, to pełna odpowiedzialność finansowa spocznie na instytucji udzielającej pożyczki, a nie na ofierze ataku.

To samo dotyczy prób otwarcia nowego rachunku bankowego czy wypłat większej sumy gotówki (powyżej trzykrotności minimalnego wynagrodzenia). W przypadku operatorów telekomunikacyjnych obejmuje to wyłącznie sytuację, gdy klient chce wyrobić duplikat karty SIM, co też może prowadzić do nadużyć ze strony oszustów. Zastrzalinie numeru PESEL chroni ponadto przed podpisaniem przez osoby nieuprawnione aktów notarialnych dotyczących nieruchomości.

PESEL można zastrzec bezterminowo lub czasowo, korzystając z trzech metod. Najprostsza z nich to wykorzystanie aplikacji mObywatel, bo wymaga to dosłownie kilku kliknięć. W apce można dokonać tej czynności w czasie rzeczywistym, także w nocy i w dni wolne od pracy. W podobny sposób można też zdjąć blokadę, np. przed wizytą w banku czy u operatora – wtedy trzeba jednak odczekać 30 minut.

Inna metoda zastrzeżenia wymaga wejścia na stronę mobywatel.gov.pl. A co, jeżeli ktoś nie ma aktywnego mObywatela? Wtedy musi udać się do urzędu gminy, co jest już niezbyt wygodnym rozwiązaniem – dlatego warto postawić na mObywatel.

W aplikacji mObywatel, poza zastrzeżeniem lub cofnięciem numeru PESEL, można także dowiedzieć się, jaka firma czy instytucja sprawdzała nasz PESEL oraz z jakiego powodu, a także poznać historię swoich zastrzeżeń. Można również otrzymywać na swój telefon powiadomienia związane z usługą zastrzegania numeru.

