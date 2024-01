Tylu Polaków zastrzegło swój PESEL. Można to zrobić w mObywatelu

Ministerstwo Cyfryzacji podało najświeższe statystyki dotyczące zastrzegania numeru PESEL. Z takiej możliwości skorzystało już sporo ponad milion Polaków.

Od 17 listopada każdy Polak może zastrzec swój PESEL. Proces ten w założeniu ma chronić nas przed konsekwencjami na przykład kradzieży dokumentów czy danych. Od 1 czerwca 2024 roku instytucje ujęte w ustawie, w tym banki i firmy telekomunikacyjne, będą miały obowiązek sprawdzać bazę zastrzeżonych numerów PESEL.

Dlaczego dopiero wtedy? Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, kilkumiesięczny okres karencji jest potrzebny, aby właściwe instytucje mogły się dostosować do wymogów prawych. Warto jednak już dziś zadbać o to, by maksymalnie zabezpieczyć swoje dane. Można to od początku zrobić na stronie internetowej mobywatel.gov.pl, a od niedawna również w aplikacji mObywatel. Zastrzeżenie można w dowolnym momencie wycofać, by móc na przykład pożyczyć pieniądze w banku czy podpisać umowę na usługi telekomunikacyjne.

Od momentu uruchomienia nowej usługi do 7 stycznia tego roku skorzystało z niej łącznie ponad 1,2 miliona Polaków.

Jak to ma poprawić bezpieczeństwo?

Zastrzeżenie numeru PESEL przeciwdziała wyłudzaniu pieniędzy czy wyrabianiu duplikatów karty SIM, wykorzystanych do nielegalnego autoryzowania transakcji. Dotychczas ofiary kradzieży danych borykały się z problemem konsekwencji, jakie musieli ponosić z tytułu na przykład zaciągniętych pożyczek. Po wejściu w życie przepisu w pełni, osoba poszkodowana będzie zwolniona z płacenia kredytów zaciągniętych przez złodziei. To firmy chcące odzyskać środki będą musiały udowodnić, że dopełniły wszelkich formalności i właściwie zweryfikowali, czy kredyt mógł zostać udzielony na podane dane. A jak to będzie wyglądać w praktyce, dowiemy się za kilka miesięcy.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Ministerstwo Cyfryzacji