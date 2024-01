Zaktualizuj mObywatel. Wyczekiwana funkcja w końcu jest

Aplikacja mObywatel doczekała się długo oczekiwanej funkcji – możliwości zastrzeżenia numeru PESEL. Dotąd była do tego potrzebna przeglądarka na komputerze.

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że w aplikacji mObywatel jest już dostępna funkcja zastrzegania numeru PESEL. W tym samym miejscu można cofnąć zastrzeżenie PESEL, dowiedzieć się, kto sprawdzał nasz PESEL, a także zobaczyć, kiedy numer był zastrzeżony, a kiedy nie.

To duże ułatwienie dla Polaków, bo teraz można to szybko zrobić w smartfonie, bez logowania się do rządowych serwisów przez komputer.

ZASTRZEŻ PESEL 📱

W aplikacji mObywatel pojawiła się nowa usługa.

Dzięki niej:

🛡️ zastrzeżesz swój numer PESEL

🛡️ cofniesz zastrzeżenie

🛡️ dowiesz się, kto sprawdzał Twój PESEL

🛡️ zobaczysz, kiedy Twój PESEL był zastrzeżony, a kiedy nie.

Pamiętaj, to samo zrobisz też na stronie… pic.twitter.com/UBncBCVRrb — Ministerstwo Cyfryzacji (@CYFRA_GOV_PL) January 4, 2024

Możliwość zastrzeżenia numeru PESEL weszła w życie 17 listopada. Wbrew wcześniejszym oczekiwaniom, na starcie nie pojawiła się jednak opcja wykorzystania do tego aplikacji mObywatel. Można było tylko skorzystać z webowego mObywatela oraz zastrzec swoje dane bezpośrednio w urzędzie gminy. Janusz Cieszyński, minister cyfryzacji w poprzednim rządzie, zapowiadał, że dostępność tej usługi w apce pojawi się w grudniu, ale prace przeciągnęły się do teraz.

Zastrzeganie PESEL już w mObywatelu 🙂



Usługa, wprowadzona w 2023 roku, zacznie w pełni działać już w czerwcu. pic.twitter.com/CGX9Sw58zR — Janusz Cieszyński (@jciesz) January 4, 2024

Możliwość zastrzegania numeru PESEL ma minimalizować zagrożenia, jakie wiążą się z częstymi wyciekami danych osobowych. Przestępcy, posługując się wykradzionymi informacjami, w tym także numerem PESEL, mogą np. zaciągać w imieniu swoich ofiar kredyty lub zawierać umowy telekomunikacyjne. Zastrzeżenie ma im w tym przeszkodzić, chociaż system zacznie w pełni działać dopiero od 1 czerwca 2024 r. Już teraz można zablokować PESEL, ale dopiero za pół roku banki dokonają pełnej integracji z rządową usługą i będą zobowiązane do sprawdzania statusu PESEL przed zawarciem umów.

