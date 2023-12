Rewolucja w PESEL postępuje. Polacy rzucili się na nowe możliwości

Polacy bardzo chętnie zastrzegają swoje numery PESEL. Chociaż taka możliwość jest dostępna od kilku tygodni, to skorzystało z niej niemal milion osób.

Polacy od nieco ponad miesiąca mogą zastrzegać swoje numery PESEL. Chociaż taka możliwość została wprowadzona dopiero 17 listopada, to już teraz skorzystało z niej ponad 900 tys. osób — informuje TVN24.

Polacy zastrzegają numery PESEL

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że do dnia 14 grudnia numer PESEL zastrzegło już 906,8 tys. Polaków. To pokazuje, jak dużą popularnością cieszy się ta funkcja. Ma ona chronić nas przed wyłudzaniem środków, np. poprzez zaciągnięcie kredytów na nasze dane.

Co ważne, zastrzeżenie numeru PESEL dzisiaj nie do końca jeszcze działa. Co prawda banki i instytucje mogą się już integrować z systemem, ale Ministerstwo Finansów za graniczny termin ustaliło 1 czerwca 2024 roku.

Od tego dnia wszyscy obowiązkowo muszą korzystać z systemu i będzie się to wiązać z konkretnymi restrykcjami. Dla przykładu, jeśli bank udzieli pożyczki na zastrzeżone dane, to w myśl prawa taka umowa nie będzie ważna, więc oszukana osoba nie będzie musiała jej spłacać.

Wielu Polaków może nie wiedzieć, że zastrzeżenie numeru PESEL będzie mieć też inne konsekwencje. Osoby, które zdecydują się na taki krok, nie będą mogły w ciągu jednego dnia wypłacić z konta wyższej kwoty niż trzykrotność minimalnego wynagrodzenia, czyli około 12,7 tys. zł. To ma chronić np. przed wyłudzeniami metodą na wnuczka lub policjanta.

Numer PESEL można zastrzec między innymi za pomocą e-usługi, a także osobiście w urzędzie gminy, banku krajowym, na poczcie lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Ministerstwo Finansów (jeszcze za czasów starego rządu) obiecywało, że podobna funkcja w grudniu pojawi się też w aplikacji mObywatel. Jednak wciąż nie jest ona dostępna, a przynajmniej u mnie.

