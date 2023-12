Polacy są zacofani. Na tle Europy wypadamy bardzo blado

Według danych Eurostatu Polacy są cyfrowo zacofani. Większość z nas nie może pochwalić się nawet podstawowymi kompetencjami.

Technologia rozwija się w zastraszającym tempie. Wokół nas jest coraz więcej urządzeń. Mnóstwo spraw możemy załatwić z poziomu komputera lub telefonu. Smartfon zastępuje nam dzisiaj karty płatnicze, a nawet dowody osobiste. Tymczasem okazuje się, że Polacy są cyfrowo zacofani.

Polacy nie mają kompetencji cyfrowych

Eurostat opublikował dane na temat podstawowych kompetencji cyfrowych mieszkańców Unii Europejskiej. Dotyczą one osób w wieku od 16 do 74 lat. Średnia dla Starego Kontynentu wynosi w tym momencie 56 proc. O tylu osobach można w uproszeniu powiedzieć, że w podstawowym stopniu ogarniają nowe technologie. Unia Europejska chce, aby do 2030 roku odsetek ten wynosił aż 80 proc.

A jak wypada Polska? Fatalnie. Wśród państw Unii Europejskiej zajmujemy trzecie miejsce, szkoda, że od końca. Gorzej od nas wypadają tylko Rumunia (28 proc.) oraz Bułgaria (36 proc.). U nas odsetek osób o podstawowych kompetencjach cyfrowych wynosi zaledwie 44 proc. Dużo lepiej wygląda to wśród najmłodszych w wieku 16-19 lat, ale nadal wynik na poziomie 58 proc. plasuje nas w samym ogonie EU.

Europejskimi liderami są Holandia (83 proc.), Finlandia (82 proc.) oraz Dania (70 proc.). Bardzo dobrze wypadają też Norwegia oraz Szwajcaria, które nie należą do Unii Europejskiej, ale również brały udział w badaniu.

Czym są kompetencje cyfrowe? Eurostat opisuje je w następujący sposób:

Umiejętności cyfrowe obejmują pięć obszarów kompetencji cyfrowych i łącznie 21 kompetencji cyfrowych. Obszary kompetencji cyfrowych obejmują umiejętność korzystania z informacji i danych, komunikację i współpracę, tworzenie treści cyfrowych, bezpieczeństwo i rozwiązywanie problemów. Aby posiadać przynajmniej podstawowe ogólne umiejętności cyfrowe, ludzie muszą wiedzieć, jak wykonać co najmniej jedną czynność związaną z każdym obszarem

Wynik Polski jest o tyle zatrważający, że dzisiaj większość z nas na co dzień korzysta z urządzeń, które są stale podłączone do sieci.

