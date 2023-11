Co drugi Polak ma taki w szufladzie. Prosi się o kłopoty

Według danych Eurostatu wciąż słabo radzimy sobie z recyklingiem starej elektroniki. Tą najczęściej trzymamy po prostu w domu, a to bywa ryzykowne.

Z roku na rok wokół nas jest coraz więcej elektroniki. To, co dla nas jest wygodą, dla środowiska staje się problemem, bo jednocześnie rośnie liczba używanych sprzętów. Jednak Europejczycy nie najlepiej radzą sobie z recyklingiem elektroniki. Często trzymamy ją po prostu w domu.

Elektronikę chomikujemy w domu

Eurostat opublikował najnowsze dane na temat chomikowania sprzętów w domu. Okazuje się, że duża część z nas nadal trzyma je w domach. Najczęściej Europejczycy zachowują sobie stare telefony (49 proc. z nas). Polacy są pod tym względem blisko średniej, bo nieużywane smartfony znajdują się w domach aż 48 proc. z nas.

Nieco lepiej wygląda to pod kątem starych tabletów i laptopów. Te znajdują się w 32 proc. domów na Starym Kontynencie oraz 34 proc. domów w Polsce. Najrzadziej przechowujemy komputery stacjonarne, bowiem to 19 proc. dla Europy i 16 proc. dla Polski.

Dużo gorzej wyglądają statystyki osób, które oddają stary sprzęt do recyklingu. W przypadku smartfonów i telefonów robi to 10 proc. Europejczyków (12 proc. Polaków). W przypadku tabletów i laptopów to także 10 proc. dla Starego Kontynentu, ale już tylko 9 proc. w przypadku Polski. Dla komputerów stacjonarnych w obu przypadkach odsetek wynosi 13 proc.

Stary sprzęt źródłem problemów

Pamiętaj, że zużytej elektroniki nie wolno wyrzucać do zwykłych śmieci. Należy ją zawieść do specjalnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Poza tym warto pamiętać, że stara elektronika może być źródłem problemów. Nie tylko zawiera ona szkodliwe dla środowiska substancje, ale dodatkowo wiekowe baterie mogą puchnąć i w skrajnych przypadkach być nawet źródłem pożarów.

Zobacz: Google usunie miliony kont. Jak tego uniknąć?

Zobacz: Od stycznia nowe paliwo na stacjach zamiast PB95. Nie każdy zatankuje

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Konektus Photo / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Eurostat, oprac. własne