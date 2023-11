Od stycznia nowe paliwo na stacjach zamiast PB95. Nie każdy zatankuje

Od nowego roku na stacjach paliw pojawi się nowa benzyna oznaczona jako E10. Zastąpi ona PB95, ale nie każdy będzie mógł ją zatankować.

Od stycznia 2024 roku na polskich stacjach benzyna P95 zostanie zastąpiona przez E10. Nowe paliwo zawiera 10-procentową domieszkę bioetanolu, który powstaje między innymi z fermentacji zbóż i buraków. Rzecz w tym, że posiadacze starszych samochodów nie powinni nowej benzyny tankować.

Benzyna E10 zamiast PB95

Nowa benzyna E10 ma dwa główne zadania. Po pierwsze, jest bardziej ekologiczna, ponieważ samochody będą emitować mniej CO2, co będzie korzystne dla środowiska. Po drugie, pozwala częściowo uniezależnić od importu surowców z Rosji, co w obecnej sytuacji geopolitycznej jest kluczowe.

Niestety, nie każdy z nowej benzyny się ucieszy. Posiadacze starszych samochodów będą mieli z tego powodu problem. Ich samochody nie są przystosowane do nowego paliwa i zatankowanie go może nawet uszkodzić silnik. Szacuje się, że może to dotyczyć nawet miliona aut, które poruszają się po polskich drogach. Ich posiadacze nie będą mieli wyboru i będą musieli tankować droższą benzynę PB98.

Jakie samochody mogą korzystać z paliwa E10? Rząd ma uruchomić wyszukiwarkę, która dokładnie pozwoli sprawdzić wszystkie modele samochodów, w których można korzystać z nowej benzyny. Ta ma być dostępna pod adresem www.e10.klimat.gov.pl, ale na razie jeszcze nie działa. Pozostaje mieć nadzieję, że do nowego roku się to zmieni.

Źródło zdjęć: Shutterstock