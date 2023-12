Na egzamin na prawko z telefonem. Ważne zmiany od stycznia

Egzamin na prawo jazdy przejdzie duże zmiany od stycznia 2024 roku. Jedna z nich dotyczy aplikacji mObywatel.

Egzamin na prawo jazdy to jeden z najbardziej stresujących testów. Wszyscy, którzy się do niego szykują, powinni wiedzieć, że od stycznia 2024 roku zajdą w nim ważne zmiany. To pokłosie rozporządzenia ministra infrastruktury z 24 listopada 2023 r. - informuje Dziennik Gazeta Prawna.

Na egzamin z telefonem

Do tej pory, idąc na egzamin na prawo jazdy, każdy zdający musiał mieć przy sobie fizyczny dokument tożsamości. Mógł to być dowód, paszport lub karta pobytu.

Od stycznia 2024 roku zachodzi w tej kwestii ważna zmiana, bowiem na egzamin można się udać również z telefonem, a konkretnie z aplikacją mObywatel i cyfrową wersją dowodu osobistego. To kolejna możliwość potwierdzenia swojej tożsamości.

Poza tym kandydaci na kierowców będą mogli przesłać dokumenty do WORD drogą elektroniczną, co również powinno być dużym ułatwieniem. Takie dokumenty muszą być podpisane w sposób tradycyjny, profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym.

Wreszcie w egzaminie na prawo jazdy zajdą też zmiany natury formalnej. Dla przykładu egzaminator nie będzie musiał informować zdających o popełnionych błędach, a nawet gdy podejmie już decyzję o wyniku negatywnym.

