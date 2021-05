MediaTek powiększy w tym roku przewagę nad Qualcommem

W 2020 MediaTek wreszcie osiągnął upragniony cel i zajął pierwsze miejsce na rynku układów mobilnych. W tym roku Tajwańczycy mają powiększyć swoją przewagę nad amerykańskim Qualcommem.

Tajwański MediaTek długo był w cieniu amerykańskiego (choć chwilowo nawet singapurskiego) Qualcommu. Debiut serii Dimensity i współpraca z chińskimi producentami używającymi układów Helio zmieniły jednak wszystko. MediaTek nie tylko wyprzedził w zeszłym roku Amerykanów, ale także bardzo wygodnie umościł się na średniej półce cenowej. Poprzednio domeną producenta była raczej niższa półka cenowa. Zgodnie z przewidywaniami analityków Counterpoint w tym roku MediaTek nie tylko nie straci prowadzenia, ale wręcz je powiększy.

W 2020 MediaTek miał bowiem 32% rynku, a teraz będzie to 37%. Drugi Qualcomm wzrośnie z kolei z 28% do 31%. Trzeci niezmiennie pozostanie Apple, który urośnie z 15% do 16%. Skoro każdy powiększa udział w rynku, to naturalne staje się pytanie o to, kto w takim razie traci. Odpowiedzią jest na przykład Samsung. Udział Exynosów w rynku zmniejszy się z 11% do 8%. Na piątej pozycji będzie Unisoc (wzrost z 4% do 6%). Z 10% do 2% ma spaść HiSilicon. Duży wzrost MediaTek zanotuje w sektorze smartfonów 5G, gdzie wzrośnie z 15% do 28%. Tam 30% ma mieć Qualcomm, a 29% Apple. Ciężko wyobrazić sobie bardziej wyrównanie starcie.

