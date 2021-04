MediaTek wyprzedzi Snapdragony i będzie pierwszym układem 4 nm

MediaTek już teraz jest największym producentem układów. Firma z Tajwanu chce jednak wejść na poważnie na rynek flagowców i szykuje pierwszy układ 4 nm.

MediaTek długo był w cieniu amerykańskiego (choć chwilowo singapurskiego) Qualcommu. W końcu to jednak firma z Tajwanu wysunęła się na czoło i stała się największym producentem układów. Stało się to dzięki dominacji MediaTeka w segmencie budżetowym i jego bardzo mocnej pozycji wśród średniopółkowców. To tam cuda zdziałała wychwalana seria Dimensity. W przypadku flagowców na rynku dominuje jednak Qualcomm. Nie dziwi zatem, że MediaTek chce iść śladami Samsunga i przypuścić atak na niezdobytą dotąd twierdzę.

Pomóc ma w tym fakt, że to MediaTek będzie pierwszym producentem, który zaprezentuje układ wykonany w technologii 4 nm. Pozwoli to na drastyczną poprawę efektywności i zmniejszenie marnowania energii. Zgodnie z najnowszymi doniesieniami, MediaTek ma nawiązać wtedy równą walkę z flagowymi układami Qualcommu. Układy dla MediaTeka wyprodukuje również tajwański TSMC. Stanie się to w czwartym kwartale 2021 lub na początku 2022. Nie będzie to jednak tania sprawa - jeden układ będzie kosztować około 80 dolarów, kiedy układ w technologii 5 nm kosztuje 35 dolarów. Są jednak już pierwsi klienci firmy z Republiki Chińskiej. Są to Xiaomi, Vivo, Oppo i Samsung.

