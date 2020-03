Komputronik otrzymał pozytywna decyzja sądu w sprawie postępowania sanacyjnego

Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto wydał zgodę na przeprowadzenie postępowania sanacyjnego w spółkach Grupy Komputronik. Pozwoli to firmie na normalne funkcjonowanie oraz prowadzenie sprzedaży na dotychczasowych zasadach.

Zaległości w podatku VAT

Leszczyński oddział poznańskiego Urzędu Celno-Skarbowego wydał negatywną decyzję podatkową w stosunku do Komputronika, na którego nałożono konieczność zapłaty 39 mln zł (plus odsetki). W wyniku kontroli podatkowej za okres marzec - maj 2014 fiskus zakwestionował firmie prawidłowość rozliczenia VAT-u. Decyzja nie jest prawomocna i Komputronik zapowiedział odwołanie się od niej do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Zobacz: Komputronik ma problemy z fiskusem. Firma złożyła wniosek o postępowanie sanacyjne

Zobacz: „Własność” widzimy jako koncepcję z przeszłości - Bestcena wyjaśnia swój model biznesowy

Spółki wchodzące w skład Grupy Komputronik złożyły również do sądu wniosek o rozpoczęcie postępowania sanacyjnego, które umożliwi przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz pozwoli uzdrowić ich sytuację finansową. Jak poinformował dzisiaj Komputronik w informacji prasowej, Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych zgodził się na rozpoczęcie procesu sanacyjnego wobec spółek Komputronik S.A. oraz Komputronik Biznes sp. z o.o.

Pozytywna decyzja sądu oznacza, że Komputronik może realizować sprzedaż na dotychczasowych zasadach.

Ta pozytywna decyzja pozwoli Grupie realizować sprzedaż na dotychczasowych zasadach. Zarówno sklepy stacjonarne jak i sklep internetowy działają płynnie, codzienna sprzedaż oraz wysyłki są realizowane zgodnie z zamówieniami, konsumenci mają stały i swobodny dostęp do pełnej oferty produktowej oraz usługowej, a także bez przeszkód mogą korzystać m.in. z prawa do reklamacji czy zwrotu zakupionego towaru. W związku z rozpoczęciem procesu sanacyjnego Grupa Komputronik intensyfikuje prace nad planem działania w najbliższych kwartałach. Zrewidowana w 2019 roku strategia, działania optymalizacyjne i efektywnościowe przyniosły już pierwsze rezultaty, a Grupa dzięki dużej determinacji do zmiany wykazała zdecydowane polepszenie wyników. Równolegle z rozmowami z partnerami handlowymi powstaje budżet na kolejny rok finansowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2020 oraz planowane są dalsze działania marketingowe. Spółka stawia na intensywny dialog z klientami detalicznymi i biznesowymi oraz podkreśla, iż wizerunek jaki zbudowała na rynku sprzedaży, dystrybucji i usług IT oraz marki, którymi sygnuje działalność są dla niej wielką wartością.

- czytamy w komunikacie

Zobacz: Koronawirus kontra rynek smartfonów: już 55% spadku w Chinach

Zobacz: UKE ogłasza aukcję na rezerwacje częstotliwości 5G z pasma 3,6 GHz

Źródło tekstu: Komputronik