Komputronik ma problemy z fiskusem. Firma złożyła wniosek o postępowanie sanacyjne

Komputronik poinformował, że fiskus domaga się od firmy zapłaty 39 mln zł (plus odsetki) zaległych podatków VAT. Aby utrzymać płynność finansową, spółka złożyła wniosek o rozpoczęcie postępowania sanacyjnego.

Urząd Celno-Skarbowy w Poznaniu, delegatura w Lesznie, wydał negatywną decyzję podatkową w stosunku do firmy Komputronik, opiewającą na 39 mln zł (plus odsetki). To wynik kontroli za okres marzec - maj 2014, podczas której zakwestionowano prawidłowość rozliczeń podatku VAT. Decyzja nie jest prawomocna, Komputronik odwoła się od niej do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Negatywna decyzja, z którą Komputronik się nie zgadza, oznacza utrudnienia rozmów z instytucjami finansującymi grupę kapitałową i w krótkim terminie stanowi dla spółki ryzyko utrzymania płynności finansowej. W celu ochrony interesów firmy, jej pracowników i współpracowników, a także wierzycieli, zarząd Komputronika złożył 2 marca 2020 roku wniosek o sanację, dotyczący spółek Komputronik oraz Komputronik Biznes. Jednocześnie prowadzone są rozmowy z instytucjami finansującymi, partnerami biznesowymi oraz klientami. Ich wyniki mają na celu utrzymanie dalszego względnie normalnego funkcjonowania Grupy Komputronik.

Razem z wnioskiem o sanację, Komputronik złożył również wstępny plan restrukturyzacji spółki, który zakłada:

skrócenie czasu rotacji należności,

modyfikację limitów ubezpieczenia należności dla dostawców spółki,

zwiększanie udziału najbardziej rentownych kanałów sprzedaży w całkowitej sprzedaży w połączeniu z przebudową oferty handlowej,

odstąpienie od wybranych umów w celu zmniejszenia stałych kosztów związanych z działalnością operacyjną spółki,

restrukturyzację zobowiązań spółki poprzez: umorzenie całości odsetek od zaległych wierzytelności należnych wierzycielom do dnia otwarcia postępowania sanacyjnego oraz po tym dniu, umorzenie wysokości wierzytelności głównych o 40% i ich spłata w kwartalnych ratach, umorzenie całości pozostałych wierzytelności ubocznych (koszty, opłaty, kary umowne itp.) od wszystkich rodzajów długów,

redukcję zatrudnienia na poziomie około 20%,

redukcję pozostałych kosztów prowadzonej działalności gospodarczej w postaci: zmniejszenia wykorzystywanej powierzchni magazynowej wynajmowanej (wydzierżawianej), oddania w najem części powierzchni własnych, redukcji funduszy wynagrodzeń, ograniczenia kosztów reklamy i marketingu, ograniczenia kosztów związanych z funkcjonowaniem sieci agencyjnej.



Komputronik uspokaja klientów

Komputronik rozesłał specjalny komunikat, w którym podaje, że klienci indywidualni i biznesowi nadal mogą bez przeszkód korzystać z oferty spółek Komputronik oraz Komputronik Biznes.

W wyniku przeciągającej się od kilku lat kontroli i wydanej, przez urzędnika z leszczyńskiego oddziału poznańskiego Urzędu Celno-Skarbowego, w ostatnich dniach negatywnej decyzji Zarządy spółek Komputronik S.A. oraz Komputronik Biznes sp. z o.o. postanowiły złożyć wniosek o rozpoczęcie postępowania sanacyjnego, które pozwoli uzdrowić sytuację finansową obydwu spółek. W ocenie Zarządu jak i dwóch niezależnych doradców podatkowych, decyzja jest rażąco bezpodstawna i zawiera wiele błędów formalnych i proceduralnych, zatem prawdopodobieństwo jej uchylenia jest wysokie. Otrzymanie negatywnej decyzji przekłada się na utrudnienie rozmów z instytucjami finansującymi Grupę Kapitałową i w krótkim terminie stanowi dla Spółki ryzyko utrzymania płynności finansowej. Zarządy obydwu Spółek są zdeterminowane do utrzymania działalności i podkreślają, że sanacja jest procesem prowadzącym do uzdrowienia przedsiębiorstw. Jednocześnie równolegle prowadzone są intensywne rozmowy z instytucjami finansującymi, partnerami biznesowymi oraz Klientami. Wejście Spółki w sanację wymusi dalszą reorganizację firmy, na co jest ona przygotowana. Działania te rozpoczęły się już na początku 2019 roku. Zrewidowana została strategia Spółki, wykonano szereg działań optymalizacyjnych i efektywnościowych. Zarząd Grupy Komputronik podkreśla, że pomimo podjętych działań, klienci indywidualni i biznesowi w dalszym ciągu mogą swobodnie korzystać z pełnej oferty obydwu spółek. Podjęte kroki nie mają wpływu na sprzedaż oraz prawa konsumentów. Zarówno sklepy stacjonarne jak i sklep internetowy nadal będą prowadzić sprzedaż elektroniki, wysyłki będą realizowane zgodnie z zamówieniami, konsumenci będą mieć swobodny dostęp do pełnej oferty produktowej oraz usługowej, a także będą bez przeszkód mogli korzystać m.in. z prawa do reklamacji czy zwrotu zakupionego towaru. Obydwie Spółki będą nadal, na dotychczasowych zasadach, realizować obsługę sprzedażową i posprzedażową.

- czytamy w komunikacie

