Jak giełda zareagowała na Apple Intelligence?

Pojawienie się IntelliPhone'ów rozbudziło emocje analityków jeszcze zanim Apple ruszył ze swoją coroczną konferencją WWDC. Wiemy już, od jakiego modeli zaczynają się następcy smartfonów. No dobrze, ale jak rynek zareagował na nowości Apple'a?

IntelliPhone'y to nadzieja dla całej branży

iPhone 17 lat później zmienia się w IntelliPhone'a. To koniec smartfonów, teraz liczy się AI i rozwiązania, które jeśli nie zastąpią, to zdecydowanie zmienią postrzeganie internetu. Część mądrych rzeczy przetworzy już sam procesor w telefonie, kolejną wydajne serwery oparte na Apple Silicon i chmurze osobistej, a jak to będzie wciąż mało, telefon pozwoli na kierowanie zapytań i zadań do zewnętrznych modeli językowych. Pierwszym z nich jest należący od OpenAI popularny Chat GPT.

To nie jest tak, że nagle w smartfonach zmienia się absolutnie wszystko. Nadal wiadomości czy rozmowy telefoniczne są na swoim miejscu. Co jednak powiecie na możliwość automatycznego tłumaczenia wiadomości czy też nagrywania rozmów wraz z zapisem ich w formie tekstowej notatki? Coś się dzieje, a nasze dane coraz mocniej eksponowane są na działanie narzędzi analitycznych i uczenie maszynowe.

WWDC 2024 było tylko przedsmakiem nowej ery, ale rynek i tak jest zachwycony

Reakcja giełdy na wizję Apple'a jest spektakularna dla firmy z Cupertino. Kurs akcji Apple'a wzrósł o 7,265%, co przekłada się na wzrost wartości kapitalizacji spółki o 215 mld dolarów w zaledwie jeden dzień. Apple przeskoczył tym sposobem osiągającą w ostatnim czasie wielkie wzrosty Nvidię i uplasował się zaraz za Microsoftem.

Podczas swojej prezentacji Apple poświęcił bardzo dużo czasu na tematy transparentności działania jego AI i ograniczonego dostępu do danych użytkowników. To zdaje się, że wystarczyło inwestorom, czas pokaże, czy wystarczy też użytkownikom końcowym.

