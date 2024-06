IntelliPhone'y zastąpią smartfony. To wydarzenie dekady

Bank of America doszukuje się w premierze InelliPhone'ów trzęsienia ziemi na rynku smartfonów. Czeka nas wieloletni cykl wymiany klasycznych, już nie takich mądrych smartfonów na sprzęt nowej generacji.

17 lat od pierwszego iPhone'a czas na coś nowego

Choć to nie Apple wymyślił pierwsze smartfony, często taka łatka jest mu przypinana. Powód? Dawną toporność zmienił na prawdziwie ludzki interfejs, który dopasowuje się do naszych białkowych ułomności, a nie my do jego uszytej ze szkła, plastiku i metalu bryły. Teraz, 17 lat po radykalnej zmianie w przemyśle smartfonów, a także na świecie, ten sektor znów czeka rewolucja — uważa analityk Bank of America.

Wamsi Mohan, główny analityk kapitałowy Bank of America w materiale Fortune określa nowe smartfony zasilane sztuczną inteligencją jako IntelliPhone'y, które są zupełnie innymi urządzeniami niż dzisiejsze smartfony. Zdaniem Mohana, w przyszłości potężne IntelliPhone'y, zaprzęgając do pomocy szereg rozwiązań AI, zajmą się poprawą jakości naszego życia, od tłumaczenia języka w czasie rzeczywistym, przez planowanie obowiązków po edukację.

Uważamy wprowadzenie smartfonów z AI (IntelliPhone'ów) za wydarzenie dekady

- kwituje krótko Wamsi Mohan, główny analityk kapitałowy Bank of America.

Choć pewnie większość z was patrzy na nowy trend sceptycznie, zdaniem analityka, gdy tylko standardowe smartfony nie będą w stanie konkurować z IntelliPhone'ami, konsumenci masowo rzucą się na nową technologię. Podobnie jak miało to miejsce po premierze pierwszego iPhone'a w czerwcu 2007 roku.

Apple ma 2,2 mld aktywnych użytkowników iPhone'ów, tylko czekających na nowości, jakie przyniesie AI

Już 10 czerwca poznamy programistyczne nowości Apple'a podczas corocznej konferencji WWDC. Podobnie jak w przypadku innych wielkich marek technologicznych (Google czy Microsoft), spodziewamy się zalewu informacji na temat rozwiązań związanych z uczeniem maszynowym. To właśnie AI może stać się koniem napędowym kampanii reklamowych Apple'a, podobnie jak miało to już miejsce w przypadku Pixeli Google'a i Galaxy S24 Samsunga.

Zdaniem Mohana Apple może bardzo dużo ugrać na wieloletnim cyklu wymiany smartfonów, gdy tylko nadejdzie era InteliPhone'ów. Najwięcej jest przy tym jeszcze przed nami. Bo obecne możliwości AI smartfonów to ledwie początek. Według analityka, w oparciu o AI zostanie zbudowanych szereg nowych, niezbędnych w oczach społeczeństwa usług. Będą to nowe możliwości AR i VR, ale też nowatorskie rozwiązania zdrowotne.

Mohan twierdzi nawet, że różnica między obecnymi smartfonami a IntelliPhone'ami będzie się bardzo szybko powiększać, dając użytkownikowi bardziej zaawansowane i spersonalizowane funkcje. Z kolei mobilność IntelliPhone'ów praktycznie wykluczy z walki o tort AI tradycyjne komputery PC czy nawet laptopy.

Dodatkową warstwą monetyzacji AI będzie rynek dodatkowych aplikacji. Tutaj nie chodzi już nawet o dotychczasowy App Store, tylko odrębny AI App Store i zupełnie nowe założenia tworzenia aplikacji.

Źródło zdjęć: Lech Okoń - Telepolis.pl

Źródło tekstu: Fortune, PhoneArena, oprac. wł