Apple potwierdza datę WWDC 2024. Ma być rewolucja

Apple potwierdziło, że tegoroczna edycja konferencji WWDC odbędzie się w dniach 10-14 czerwca 2024. Informację potwierdził Greg Joswiak, starszy wicedyrektor Apple ds. marketingu.

Czego możemy się spodziewać po tegorocznym WWDC? Jeśli chodzi o sprzęt, nie nastawialibyśmy się na nic szczególnie spektakularnego. Prawdopodobnie Apple skorzysta z tej okazji, by oficjalnie zaprezentować nowe wersje iPadów Air i Pro, które od dłuższego czasu przewijają się w przeciekach, ale nie ma raczej co liczyć na zupełnie nowe serie produktowe.

Mark your calendars for #WWDC24, June 10-14. It’s going to be Absolutely Incredible! pic.twitter.com/YIln5972ZD