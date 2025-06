Natychmiast wywal to z telefonu. Wyczyści Ci konto bankowe

Mowa o nowej wersji malware znanego jako Godfather (Ojciec Chrzestny). Jest on bardzo trudny do wykrycia, nawet przez specjalistyczne mechanizmy Androida. Wszystko dlatego, że wykorzystuje tzw. wirtualizację. Dzięki temu może skutecznie wykradać dane logowania do aplikacji bankowych, serwisów e-commerce czy portfeli kryptowalut.