Musk ma obsesję. Mówi nie iPhone'om w firmie, do domu też nie wpuści

Elon Musk bacznie przyglądał się dzisiejszej konferencji Apple'a i mówi stanowcze nie. W serii wpisów na platformie X otwarcie krytykuje pomysł Apple'a na integrację systemów firmy z platformą OpenAI, właścicielem popularnego Chatu GPT. To dla niego niedopuszczalne naruszenie zasad bezpieczeństwa.

If Apple integrates OpenAI at the OS level, then Apple devices will be banned at my companies. That is an unacceptable security violation.