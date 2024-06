MacBook i iPhone w końcu się połączą. Czekam na macOS 15

Nowy macOS 15 niebawem zawita na komputerach Apple. Co dostaniemy razem z nowym systemem? Nazwę Sequoia i mnóstwo zmian.

Mac zyskuje, gdy używasz go z innymi sprzętami Apple. Poza wspólnym schowkiem, współdzieleniem danych czy używaniem iPada jako dodatkowy ekran, doczekaliśmy się w końcu duplikowania ekranu iPhone'a. Bezprzewodowo! Oczywiście klawiatura i gładzik MacBooka pozwolą na wpisywanie tekstu i wykonywanie gestów, a nawet przenoszenie plików z telefonu na komputer. Ponadto powiadomienia z iPhone'a będą pojawiać się na Macu, dźwięki z aplikacji mobilnych usłyszysz w głośnikach Maca.

W tym czasie iPhone będzie oczywiście zablokowany. Może też pokazywać ekran czuwania, jeśli umieścisz go na ładowarce indukcyjnej.

Nowy system umożliwi też lepsze zarządzanie okienkami, by można było wygodnie i szybko ustawić okna obok siebie na dużym monitorze – bez wystających spod spodu fragmentów innych aplikacji, bez zasłaniania ważnych informacji itp. To oznacza, że możesz odinstalować takie aplikacje jak Magnet.

Dla mnie bardzo ważną aplikacją jest nowy menedżer haseł, dostępny na wszystkich urządzeniach Apple, a także w iCloud dla Windowsa.

Sztuczna inteligencja również będzie tu obecna, bo nie po to Apple dogadał się z OpenAI, by nie załadować generatywnej AI do swoich produktów. Safari zaś dołączy do grona przeglądarek, które będą w stanie szybko podsumować wyniki wyszukiwania i artykuły. Ponadto automatycznie podkreśli ważne informacje w danym kontekście, na przykład dane kontaktowe na stronie hotelu i wnioski w artykule naukowym. Zyska także ciekawe nowości w trybie czytania, gdzie pojawi się nowy „spis treści”. Pojawi się też nowy tryb oglądania filmów, by nic nie przeszkadzało Ci rozrywce. Ciekawe, czy Apple znalazł sposób na oszukiwanie YouTube'a…

Model językowy pomoże też w pracy i w komunikacji. Dostaniemy nieocenioną pomoc w pisaniu e-maili i tworzeniu dokumentów w aplikacjach biurowych Apple. Jako że sztuczna inteligencja będzie też wiedziała, kim są dla mnie osoby na zdjęciach i w mojej książce adresowej, będzie można poprosić o wiele pomocnych działań: od znalezienia zdjęć z siostrą po sprawdzenie, czy mam czas na spotkanie we wtorek wieczorem. Przy tym SI będzie pracować lokalnie na Macu, iPadzie i iPhonie. Będzie wiedzieć o danych właściciela, ale nie będą ich nigdzie wysyłać ani używać do trenowania modeli dla innych.

Na koniec warto wiedzieć, że dzięki nowemu systemowi portowania gier na macOS dostaniemy sporo dobrych tytułów, na czele z polskim Frostpunk 2.

Deweloperzy już mogą ściągnąć wersję beta systemu, otwarta beta będzie dostępna za miesiąc, wersja stabilna zaś jesienią.

Poniżej znajdziesz pełny zapis konferencji Apple WWDC 2024 z 10 czerwca.

