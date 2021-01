IDC: kwartał dla Apple'a, rok dla Samsunga

Końcówka stycznia to tradycyjnie moment, kiedy poznajemy kolejne statystyki podsumowujące miniony rok. Wczoraj informowaliśmy o szacunkach Omdii i Counterpoint, dzisiaj przyszedł czas na IDC.

Pierwszy kwartał to zwykle czas podsumowań minionego roku i jednocześnie prezentacja kolejnych flagowców. Teraz swoimi analizami dotyczącymi 2020 podzielił się ośrodek IDC. Zaskoczeń nie ma. Czwarty kwartał tradycyjnie należy do Apple'a - Amerykanie swoje smartfony pokazują zwykle pod koniec roku. To jednak za mało by zrzucić z tronu Samsunga, który jak zwykle obronił tytuł największego producenta na świecie. W czwartym kwartale 2020 sprzedano 385,9 miliona smartfonów, co jest wzrostem w stosunku do 369,9 miliona rok wcześniej. Apple odpowiadał aż za 23,4% rynku, Samsung za 19,1%, Xiaomi za 11,2%, natomiast Oppo za 8,8%. Na piątym miejscu uplasował się Huawei z 8,4%. Wszyscy poza tym ostatnim zanotowali wzrosty, chociaż tylko Apple naprawdę duży. Jednocześnie pierwszy raz od dawna urósł wspólny udział wszystkich innych producentów: z 28,9% do 29,1%.

Zupełnie inaczej wyglądają jednak statystyki za cały rok. Wtedy zwycięża Samsung z 20,6% udziału w rynku. Na drugim miejscu jest Apple z 15,9%, natomiast na trzecim stopniu podium jest Huawei z 14,6%. Xiaomi może się pochwalić 11,4%, natomiast Vivo 8,6%. Spadki zanotowało dwóch czołowych producentów: Samsung i Huawei. Tutaj już standardowo udział wszystkich pozostałych firm razem zmniejszył się z 29,8% na 28,7%. W ciągu całego roku sprzedano z kolei 1,292 miliarda smartfonów. To spadek z 1,373 miliarda w roku poprzednim.

