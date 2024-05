Tylko co dziesiąty Polak go nie ma. Smartfony podbijają kraj

Głowny Urząd Statystyczny opublikował raport na temat sytuacji materialnej gospodarstw domowych w Polsce. Większość z nich ma dostęp do Internetu oraz smartfon, bez względu na to, czy to miasto, czy wieś.

W 2023 roku poprawiła się sytuacja materialna gospodarstw domowych w Polsce – wynika z raportu opublikowanego przez GUS. Nominalnie osiągały one zarówno wyższe dochody, jak i wydatki. Nas jednak bardziej interesuje, jak wygląda dostęp gospodarstw domowych w naszym kraju do takich dóbr, jak Internet czy smartfon. Takie dane również znajdujemy w publikacji Głównego Urzędu statystycznego.

Wyposażenie gospodarstw domowych w dostęp do Internetu oraz takie przedmioty trwałego użytkowania, jak smartfon czy konsola do gier, zależą w dużym stopniu od sytuacji materialnej tych gospodarstw. Nie inaczej było w 2023 roku, kiedy dostęp do Internetu miało 93,5% gospodarstw najbogatszych (93,9% rok wcześniej) oraz 88,0% tych najuboższych (88,4% w 2022 roku). W przypadku smartfonów było to odpowiednio 93,1% oraz 88,6%, a w stosunku do sytuacji sprzed roku oba wskaźniki się lekko poprawiły (89,1% i 85,1% w 2022 roku).

GUS podał również statystyki dotyczące wskazanych wyżej dóbr w podziale na miasta i wsie. Różnice są tu niewielkie lub nie ma ich wcale. I tak, dostęp do Internetu miało w 2023 roku po 87,5% miejskich i wiejskich gospodarstw domowych. Rok wcześniej była niewielka różnica na korzyść wsi (88,7% vs 87,8%). Jeśli chodzi o smartfony, to te w minionym roku miało 88,3% gospodarstw domowych w miastach oraz 87,9% gospodarstw domowych na wsi. W 2022 roku było to odpowiednio 82,6% oraz 85,9%.

Warto na koniec zwrócić uwagę na to, że popularniejszymi urządzeniami od smartfonów są w Polsce odbiorniki telewizyjne. W 2023 roku miało je 94,5% gospodarstw domowych w miastach i 91,6% gospodarstw domowych na wsi. Patrząc na te wielkości oraz niską ściągalność abonamentu RTV, nie powinno nikogo dziwić, że rząd chce to zmienić.

Więcej informacji można znaleźć w raporcie "Sytuacja gospodarstw domowych w 2023 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych" (PDF).

Źródło zdjęć: Shutterstock, GUS

Źródło tekstu: GUS