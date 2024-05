Znów gorąco wokół abonamentu RTV. Wielu Polaków zapłaci więcej

Abonament radiowo-telewizyjny ma zostać zastąpiony nową daniną w postaci opłaty audiowizualnej. Chociaż w teorii ma ona być niższa, to w rzeczywistości wiele gospodarstw domowych zapłaci więcej.

Abonament radiowo-telewizyjny od wielu lat spędza sen z powiek politykom i przedstawicielom mediów publicznych. Przede wszystkim dlatego, że jest narzędziem o niezwykle niskiej skuteczności. Z danych wynika, że płaci go niecałe 40 proc. osób do tego zobowiązanych. W związku z tym pojawiły się plany zastąpienia go inną opłatą. Chociaż w teorii ma być niższa, to niektórzy mogą zapłacić więcej — informuje DGP.

Opłata audiowizualna — czy na pewno tańsza?

Od wielu miesięcy pojawiają się informacje o zastąpieniu abonamentu radiowo-telewizyjnego nową opłatą audiowizualną. Prawdopodobnie nie nastąpi to w tym roku. Może w przyszłym, ale i na to szanse wydają się niewielkie, ponieważ KRRiT niedawno ogłosiła, że stawki abonamentu RTV na 2025 rok pozostaną niezmienione. Poza tym rząd już w kwietniu miał pracować nad opłatą audiowizualną, ale tak się nie stało i temat ucichł.

A czym ma być opłata audiowizualna? Zmian względem abonamentu radiowo-telewizyjnego jest kilka. Najważniejsza dotyczy tego, że nowy podatek byłby pobierany wraz z PIT-em, więc nie dałoby się go uniknąć. Zapłaci go każdy, kto będzie do tego zobowiązany, więc wszyscy dołożymy się do mediów publicznych.

Druga zmiana dotyczy kwoty. Ta, według planów (co może się jeszcze zmienić) wyniesie 108 zł rocznie. Rzecz w tym, że byłaby ona pobierana od każdego domownika w wieku od 26 do 75 lat. Dlatego też, w przypadku dużych rodzin, gdzie mieszkają też osoby starsze albo dorosłe dzieci, suma wpłat może być wyższa niż abonament RTV, za który płacimy w skali roku 327,60 zł (przy miesięcznych wpłatach, bo przy płatności z rok z góry jest 10 proc. zniżki).

Pocieszające może być to, że prace nad opłatą audiowizualną wciąż się nie rozpoczęły. Poza tym ostateczny kształt może być inny niż w projekcie. Tymczasem Urzędy Skarbowe w każdym kwartale ściągają zaległe kwoty i kary z tytułu abonamentu radiowo-telewizyjnego w wysokości kilku milionów zł. W pierwszym kwartale 2024 roku było to aż 5,951 mln zł.

Źródło zdjęć: Grand Warszawski / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Dziennik Gazeta Prawna, oprac. własne