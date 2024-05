Abonament RTV nigdzie się nie wybiera. Ujawniono szczegóły na 2025 rok

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła decyzję na temat wysokości opłat za abonament radiowo-telewizyjny w 2025 roku. Wiadomość o tym fakcie jest optymistyczna, choć zapewne nie aż tak, jakby chcieli niektórzy.

Pierwsza wiadomość jest taka, że w 2025 roku nadal będziemy płacić abonament RTV za posiadane odbiorniki radiowe i/lub telewizyjne. W tej kwestii póki co nic się nie zmieni. Wczoraj, 13 maja 2024 roku, odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która podjęła decyzję, ile ta opłata w przyszłym roku wyniesie. Jako raczej dobrą wiadomość można uznać to, że nie będzie podwyżki.

Abonament RTV w 2025 roku

Zgodnie z decyzją KRRiT, w 2025 roku wysokość opłaty za abonament radiowo-telewizyjny wyniesie:

8,70 zł miesięcznie za odbiornik radiofoniczny,

za odbiornik radiofoniczny, 27,30 zł miesięcznie za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny.

Opłacając abonament w cyklu miesięcznym za cały rok zapłacimy łącznie 104,40 zł w przypadku posiadania odbiornika radiofonicznego lub 327,60 zł w przypadku odbiornika telewizyjnego lub odbiornika telewizyjnego i radiofonicznego. Możemy jednak zapłacić z góry za dłuższy okres, dzięki czemu otrzymamy zniżkę:

3% przy płatności za 2 miesiące z góry,

przy płatności za 2 miesiące z góry, 4% przy płatności za 3 miesiące z góry,

przy płatności za 3 miesiące z góry, 5% przy płatności za 6 miesięcy z góry,

przy płatności za 6 miesięcy z góry, 10% przy płatności za cały rok z góry.

Jak informuje portal Wirtualnemedia.pl, z opłacania abonamentu RTV jest w Polsce zwolnionych co najmniej 3,7 mln osób. Są to między innymi osoby powyżej 75 roku życia, obywatele ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby całkowicie niezdolne do pracy lub posiadające pierwszą grupę inwalidzką, inwalidzi wojenni, wojskowi, osoby represjonowane w czasie PRL, a także osoby pobierające emeryturę nieprzekraczającą połowy przeciętnej pensji.

Tylko co trzeci zobowiązany płaci abonament RTV

Z danym udostępnionych przez KRRiT wynika, że na koniec 2023 roku w Polsce było 4 947 939 zarejestrowanych abonentów RTV, w tym 239 237 abonentów instytucjonalnych. 244 093 abonentów posiadało zarejestrowany tylko odbiornik radiofoniczny. W 2022 roku abonament radiowo-telefoniczny opłacało tylko 828 tys. osób, czyli zaledwie 34,7% zobowiązanych.

