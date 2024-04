Co dalej z abonamentem RTV? Rząd odpowiada

Rząd pracuje nad obszerną reformą mediów publicznych. Zmiany dotkną też abonament radiowo-telewizyjny.

Joanna Mucha z Trzeciej Drogi zadała pytanie Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Chciała się dowiedzieć, czy z abonamentu radiowo-telewizyjnego można zwolnić obywateli, którzy mają problemy finansowe i z tego powodu nie są w stanie opłacać składki. Odpowiedź rządu jest jednoznaczna — informuje Dziennik.pl.

Co dalej z abonamentem RTV?

Andrzej Wyrobiec, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego odpowiedział, że takie zwolnienie nie jest aktualnie możliwe. Wynika to z tego, że rząd pracuje nad obszerną reformą mediów publicznych, która ma na celu dostosowanie ich do wymagań europejskich. Przyznał on, że zmiany prawdopodobnie dotkną również abonament radiowo-telewizyjny i dlatego częściowe zmiany na teraz nie są planowane.

Z wcześniejszych informacji wynika, że rząd może planować całkowite zniesienie abonamentu radiowo-telewizyjnego na rzecz opłaty audiowizualnej. Ta miałaby być dużo niższa, niż wynosi aktualna składka, ale jednocześnie byłaby automatycznie pobierana z podatkami, więc nie dałoby się jej uniknąć. Czy ostatecznie będzie miała właśnie taki kształt? Tego na razie nie wiemy, ale jest na to spora szansa.

Abonament radiowo-telewizyjny muszą płacić gospodarstwa domowe z przynajmniej jednym odbiornikiem każdego typu. Z opłaty zwolnieni są jedynie emeryci powyżej 75, roku życia, osoby zaliczane do I grupy inwalidzkiej, weterani będący inwalidami oraz emeryci powyżej 60. roku życia, których emerytura nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Źródło zdjęć: Grand Warszawski / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Dziennik.pl