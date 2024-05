Bankomaty łapią zadyszkę. Polacy wybierają inne opcje

Gotówka odchodzi do lamusa? Można tak powiedzieć. To jednak wina nas samych, bo coraz rzadziej z niej korzystamy.

Coraz częściej można usłyszeć hasła, że gotówka odchodzi do lamusa. Rzecz w tym, że dzieje się tak z powodu naszych własnych decyzji. Polacy coraz rzadziej korzystają z tej formy pieniędzy, preferując transakcje zbliżeniowe. Potwierdzają to dane Narodowego Banku Polskiego.

Polacy nie korzystają z bankomatów

Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że w czwartym kwartale 2023 roku przybyło bankomatów. W porównaniu z poprzednim okresem przybyło w Polsce 260 tego typu maszyn, dzięki czemu ich ogólna liczba wzrosła do 22,1 tys. Z kolei urządzeń, które pozwalają jednocześnie na wypłaty i wpłaty, jest już 12 tys.

Jeśli chodzi o liczbę transakcji w bankomatach, to widać wyraźny spadek. W ostatnich trzech miesiącach 2023 roku było ich w sumie 149,7 mln. Warto zaznaczyć, że jest to suma wypłat, które stanowią aż 82 proc. wszystkich operacji oraz wpłat. To o 2,6 mln i 1,7 proc. mniej niż w trzecim kwartale 2023 roku.

Spadła też wartość wypłat w ujęciu ogólnym. W czwartym kwartale opiewały one na sumę 122,3 mln zł, co jest kwotą mniejszą o 5,3 mln zł. Co ciekawe, jednocześnie wzrosła średnia kwota wypłaty, która wyniosła 830 zł. Średnio z każdego bankomatu w Polsce dokonywanych jest nieco ponad 60 wypłat dziennie.

Pokrywa się to z wcześniejszymi informacjami, według których Polacy dokonują coraz więcej płatności kartami, z czego zdecydowana większość to transakcje zbliżeniowe. Jak widać, sami niechętnie korzystamy już z gotówki.

Zobacz: Fiskus bierze się za konkretną grupę. Zapłacą wyższe podatki

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: NBP