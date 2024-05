Fiskus bierze się za konkretną grupę. Zapłacą wyższe podatki

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał nową interpretację indywidualną, z której wynika, że konkretna grupa zawodowa w Polsce płaci za małe podatki.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w najnowsze interpretacji indywidualnej uderza w konkretną grupę zawodową w Polsce. Chodzi o steamerów, którzy do tej pory nie rozliczali się z tzw. donejtów, traktując je jako darowiznę. Zdaniem fiskusa od każdej otrzymanej złotówki muszą zapłacić podatek — informuje Dziennik Gazeta Prawna.

Streamerzy zapłacą większy podatek?

Streamerzy mają trzy główne źródła zarobków. Pierwszym są subskrypcje i reklamy wyświetlane na danej platformie (np. Twitchu). Drugim są wszelkiego rodzaju współprace z markami. Natomiast trzecie źródło to donejty od widzów. Do tej pory były one traktowane jak darowizny, od których do pewnej kwoty nie trzeba płacić podatku dochodowego. W przypadku donejtów nie stanowiło to problemu, ponieważ w większości przypadków opiewają one na kwoty kilku złotych.

Jednak Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uważa, że to błędne podejście. W najnowszej interpretacji indywidualnej uznał on, że donejty nie mogą być traktowane jako darowizna i streamerzy powinni płacić od każdej otrzymanej złotówki. Główny problem stanowi fakt, że są one anonimowe, więc nie można stwierdzić, kto jest darczyńcą i z tego powodu ustalić pułapu kwoty wolnej od podatku. Dla przykładu, dla osób obcych jest to 5733 zł w ciągu 5 lat.

Piotr Leonarski, doradca podatkowy i adwokat w LSW zauważa, że takie podejście było niesprawiedliwe dla innych podmiotów, które sprzedają usługi elektroniczne i muszą płacić wszystkie podatki. Jednocześnie zaznaczył, że tego typu przepisy nie powinny być łatane interpretacjami i przydałoby się dostosowanie regulacji do cyfrowej rzeczywistości.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Dziennik Gazeta Prawna