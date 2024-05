Karty płatnicze czekają zmiany. Oto, co musisz wiedzieć

Twój nadrukowany numer na karcie płatniczej wkrótce odejdzie do lamusa? Zmiany coraz bliżej. Mastercard właśnie ogłosił, że będzie w stanie wykryć fakt, że numer twojej karty został naruszony, zanim jeszcze trafi w ręce cyberprzestępcy.

Mastercard w najnowszej aktualizacji oprogramowania integruje sztuczną inteligencję ze swoją technologią przewidywania oszustw. Firma ma nadzieję, że będzie w stanie jeszcze szybciej wykrywać, która karta padła łupem oszusta, co umożliwi bankom ich wymianę zanim zostaną one wykorzystane przez cyberprzestępców.

Sztuczna inteligencja pozwoli nam się dowiedzieć, gdzie doszło do naruszenia twoich danych uwierzytelniających. W jaki sposób możemy zidentyfikować okoliczności zdarzenia i jak bardzo szybko zaradzić sytuacji. Tak, aby nie rozprzestrzeniła się na większą skalę (...) Możemy teraz aktywnie kontaktować się z bankami, aby upewnić się, że obsłużymy tego konsumenta i zapewnimy mu natychmiast nową kartę, aby mógł z niej korzystać bez zakłóceń.

- powiedział Johan Gerber, wiceprezes ds. innowacji cybernetycznych w Mastercard.

AI ochroni nasze karty i pieniądze

Mastercard dzięki tej aktualizacji będzie mógł wykorzystywać inne wzorce oraz informacje kontekstowe, takie jak położenie geograficzne, adresy i czas. Będzie możliwe także łączenie z niekompletnymi i uszkodzonymi numerami kart kredytowych w bazach danych. Dzięki temu posiadacze kart będą mogli szybciej wymienić kartę na nową.

Z drugiej strony, możliwe będzie także wykorzystanie partii uszkodzonych kart do wykrycia potencjalnie zagrożonych sprzedawców oraz podmiotów, przetwarzających płatności. Rozpoznawanie wzorców przez AI wykracza poza to, co ludzie mogliby osiągnąć za pomocą standartowych metod.

Pełno skradzionych kart w sieci

Okazuje się, że w sieci krążą miliardy skradzionych kart kredytowych i przestępcy nie mają żadnych trudności, aby taką kartę zakupić. Zostały one skradzione sprzedawcom lub niczego nie podejrzewającym klientom, którzy użyli swoich kart na niewłaściwej stacji benzynowej, sprzedawcy internetowego lub bankomacie. Takie karty trudno zidentyfikować, czasem trwa to tygodniami, a czasem zajmuje cale lata.

Co prawda, sieci płatnicze próbują coraz częściej odejść od "statycznych" numerów kart płatniczych, kredytowych oraz debetowych. Wolą wykorzystywać unikalne numery dla konkretnych transakcji. Jednak przejście to może zająć sporo czasu.

Ale firmy nie próżnują. Coraz intensywniej pracują z myślą o naszym bezpieczeństwie. W zeszłym tygodniu konkurent Mastercard, Visa Inc. też ogłosiła podobne zmiany w sposobie działania kart. Obie firmy zmierzają do tego, aby 16-cyfrowy numer karty kredytowej lub debetowej był coraz mniej istotny.

Zobacz: Mastercard się zbroi. Zapewni klientom bezpieczeństwo

Zobacz: Alior bank da ci pieniądze na zakupy. Zasady są proste

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock.com

Źródło tekstu: abcnews