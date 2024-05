Tak płacą Polacy. Możesz się zdziwić

Narodowy Bank Polski opublikował dane na temat kart płatniczych w czwartym kwartale 2023 roku. Okazuje się, że Polacy płacą już niemal tylko w jeden sposób.

Według danych Narodowego Banku Polskiego w czwartym kwartale 2023 roku w Polsce w użytku są 44 mln kart płatniczych z funkcją zbliżeniową. Jest to wynik o 276,6 tys. lepszy niż we wcześniejszym kwartale. Co więcej, stanowią one już 97,2 proc. wszystkich kart płatniczych używanych w Polsce. Ma to bezpośrednie przełożenie też na to, w jaki sposób płacimy w sklepach.

Płatności kartą w Polsce

W sumie w czwartym kwartale 2023 roku wykonaliśmy aż 2,1 mld transakcji zbliżeniowych. Zaskakiwać może fakt, że było ich mniej niż w trzecim kwartale (o 92,7 mln, czyli 4,2 proc.), ale jednocześnie wzrosła ich ogólna suma i to aż o 3,5 mld zł, co stanowi poprawę o 2,5 proc. W sumie, dzięki płatnościom zbliżeniowym, dokonaliśmy zakupów na 139,8 mld zł.

Jakby tego było mało, to płatności zbliżeniowe stanowią, pod względem liczbowym, już 97,1 proc. wszystkich transakcji bezgotówkowych oraz 95 proc. pod względem kwotowym. To pokazuje, że wkładanie karty do terminala jest już naprawdę rzadkim wydarzeniem. Średnia wartość każdej transakcji zbliżeniowej wyniosła 66,6 zł i była wyższa o 7,1 proc. niż w kwartale poprzedzającym.

Jednak zbliżeniowo płacimy nie tylko kartami. Coraz więcej osób korzysta w tym celu również ze smartfonów, opasek oraz smartwatchy. W sumie wszystkich nośników umożliwiających płatności zbliżeniowe, według danych NBP, było w ostatnim kwartale 2023 roku aż 56,2 mln, co oznacza wzrost o 669,6 tys. (+1,2 proc.).

Zobacz: Polowanie na klientów PKO BP trwa. Uważaj, czyszczą konta

Zobacz: Polak potrafi. Okradł firmę przez terminal płatniczy

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, NBP

Źródło tekstu: NBP