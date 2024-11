Grupa Polsat Plus po 3Q 2024. Wzrosły przychody, zysk i baza klientów

Grupa Polsat Plus podsumowała trzeci kwartał 2024 r., szczycąc się dobrymi wynikami finansowymi i operacyjnymi. Grupa odnotowała wzrost przychodów o 3,6%, a zysku netto o ponad 144%. W skali roku przybyło 165 tys. usług telefonii komórkowej.

Dalsza część tekstu pod wideo

Jak ocenia Grupa Polsat Plus, III kwartał 2024 r. był dla niej bardzo dobry zarówno pod względem finansowym, jak i operacyjnym. Przychody Grupy Polsat Plus wzrosły w III kw. o 3,6% r/r do ok. 3,6 mld zł, skorygowany zysk EBITDA wzrósł o 14,4% do 886 mln zł, a zysk netto – o ponad 144% do 250 mln zł.

W porównaniu do zeszłego roku Grupa ma o 165 tys. więcej usług telefonii komórkowej oraz o ok. 80 tys. więcej usług dostępu do internetu. Na koniec września GPP miała 6,4 mln klientów usług komórkowych i 2,1 mln klientów usług internetowych. Baza klientów usług multiplay wzrosła w skali roku o ok. 50 tys. Łącznie z ofert multiplay korzysta 2,5 mln osób, czyli 43% wszystkich klientów Grupy.

Podobnie wzrosło ARPU klientów kontraktowych – klientów B2C wzrosło o 5% r/r, a B2B – o 4% r/r.

Rosnący zasięg 5G i internetu stacjonarnego

W III kw. 2024 r. Grupa Polsat Plus zwiększyła zasięg 5G Plusa do 25 mln osób, a 5G Ultra o prędkości do 1 Gb/s – do 16 mln osób. Przeprowadzone komercyjne testy 5G na paśmie C pozwoliły na osiągnięcie maksymalnej prędkości technologicznej ponad 2 Gb/s.

Internet stacjonarny Plusa i Netii dociera do ponad 10 mln gospodarstw domowych, w których mieszka blisko 23 mln osób. Dzięki nowym umowom hurtowego dostępu zasięg usługi internetu stacjonarnego operatorów wzrósł o blisko 50% – do ponad 10 mln domów i mieszkań. Plus wprowadził też nowy wariant prędkości do oferty światłowodowej – do 2 Gb/s. Użytkownicy mogą łączyć usługę z telewizją Polsat Box oraz pakietem All In Streaming w przystępnych cenach.

Grupa Polsat Plus ma ponad 68 tys. klientów B2B. Dzięki rozbudowie oferty usług ICT, w tym rozwiązań chmurowych, data center i cyberbezpieczeństwa, średni przychód od tych klientów wzrósł w III kw. o 4% r/r do ponad 1,5 tys. zł miesięcznie.

W segmencie telewizyjnym Grupa Polsat Plus też wskazuje na swoje sukcesy. Telewizja ELEVEN SPORTS nabyła prawa do transmitowania w Polsce: meczów francuskiej Ligue 1 McDonald’s w latach 2024 – 2029, wszystkich wyścigów Formula 1 Grand Prix w latach 2025 – 2028 (wyłączne prawa) oraz piłkarskich rozgrywek Bundesligi i 2. Bundesligi od sezonu 2025/26 do końca 2028/29 (wyłączne prawa) i niewyłączną licencję na rundę wiosenną 2024/25.

Grupa Polsat Plus rozwija produkcję zielonej energii

Od początku br. OZE Grupy Polsat Plus wyprodukowały 722 GWh zielonej energii (198 GWh z wiatru, 77 GWh ze słońca, 447 GWh z biomasy) – o 49% więcej r/r. W Koninie został uruchomiony elektrolizer 2,5 MW i rozpoczęła się testowa produkcja zielonego wodoru. W Gdańsku i Gdyni zostały uruchomione kolejne po Warszawie i Rybniku ogólnodostępne stacje tankowania wodoru NESO, dostępne dla autobusów, samochodów osobowych i dostawczych.

W minionym kwartale Grupa wygrała także kolejne przetargi na dostawę NesoBusów – 5 do Konina i 8 do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Dodatkowo Grupa Polsat Plus otrzymała z Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) grant w wysokości ok. 64 mln zł na m.in. budowę 5 ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru rozmieszczonych przy drogach sieci TEN-T.

Zobacz: Plus przyspieszy 5G. W zasięgu jest już 25 mln mieszkańców Polski

Zobacz: Grupa Polsat Plus po 2Q2024: dynamiczny rozwój w kluczowych segmentach

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Grupa Polsat Plus

Źródło tekstu: Grupa Polsat Plus