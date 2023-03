Polacy nie dbają o higienę cyfrową. To źle wróży na przyszłość

Tylko 14,3% dorosłych Polaków kontroluje czas spędzony przed ekranem. Tak wynika z ogólnopolskiego badania higieny cyfrowej, przeprowadzonego przez Fundację Orange i Instytut Cyfrowego Obywatelstwa.

Higiena Cyfrowa? A co to takiego?

Higiena cyfrowa to zachowania związane z używaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, zwłaszcza urządzeń ekranowych i Internetu, nastawione na ochronę naszego zdrowia. Nieumiejętne korzystanie z tego technologicznego dobrodziejstwa może prowadzić do negatywnych konsekwencji dla zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego. A jak o to dbają Polacy? Z badania przeprowadzonego przez Instytut Cyfrowgo Obywatelstwa oraz Fundację Orange wynika, że nie jest z tym najlepiej.

Zależało nam, aby zwrócić uwagę na to, że nieumiejętne korzystanie z Internetu i urządzeń ekranowych jest dzisiaj problemem społecznym, dotyczącym wszystkich grup wiekowych, a nie tylko dzieci i młodzieży, jak zwykło się uważać. Aby zdiagnozować stan higieny cyfrowej osób dorosłych, stworzyliśmy nowe narzędzie badawczo-edukacyjne, Kwestionariusz Samooceny Higieny Cyfrowej, opracowane w taki sposób, aby osoba wypełniająca go równocześnie zdobywała wiedzę na temat pozytywnych, pożądanych zachowań w tym zakresie.

– powiedziała Magdalena Bigaj, prezes Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa

W badaniu skoncentrowano się na najważniejszych zachowaniach z czterech obszarów higieny cyfrowej:

stawianiu granic i kontroli w używaniu urządzeń ekranowych,

bezpiecznym używaniu Internetu,

tworzeniu i odbieraniu informacji w Internecie,

innych zalecanych zachowaniach prozdrowotnych związanych z używaniem ekranów, jak dbałość o sen czy bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Wyniki badania opublikowano w raporcie „Higiena cyfrowa dorosłych użytkowniczek i użytkowników internetu w Polsce”. Autorzy zawarli w nim również rekomendacje działań na rzecz podniesienia poziomu higieny cyfrowej polskiego społeczeństwa. Głównym wnioskiem płynącym z opracowania jest to, że niewielu dorosłych chroni swoje zdrowie podczas używania urządzeń ekranowych. Pokazują to wybrane wyniki badania:

14,3% osób dorosłych kontroluje swój czas ekranowy, 21,9% ogranicza liczbę powiadomień,

9,3% badanych unika używania urządzeń ekranowych przed snem, a 18,1% unika kładzenia telefonu przy lub w łóżku przed zaśnięciem,

20,3% osób wykonując czynności wymagające skupienia, jak praca czy uczenie się, usuwa telefon z zasięgu wzroku,

co czwarta osoba spożywa posiłki bez ekranu w zasięgu wzroku.

Zachowywanie higieny cyfrowej przez dorosłych jest ważne również dlatego, że to właśnie oni modelują zachowania dzieci i młodzieży w tym obszarze. Rodzina, szkoła i najbliższe otoczenie to pierwsze miejsca treningu społecznego, w których dzieci i młodzież powinny uczyć się, jak używać urządzeń ekranowych i internetu w sposób chroniący zdrowie. Dlatego niezbędne jest podejmowanie działań edukacyjnych upowszechniających higienę cyfrową, które skierowane są do osób dorosłych. Podstawą tych działań powinna być diagnoza ich zachowań w tym zakresie.

– powiedział Konrad Ciesiołkiewicz, prezes Fundacji Orange

Sprawdź swoje nawyki w Teście Higieny Cyfrowej

Organizatorzy badania przygotowali także Test Higieny Cyfrowej, z którego może skorzystać każda zainteresowana osoba. Pomoże on sprawdzić, czy wystarczająco chronimy swoje zdrowie w czasie używania ekranów. Wskaże też dobre nawyki, które warto wprowadzić w swoim życiu.

Test wraz z praktycznymi poradami jest dostępny bezpłatnie na stronie www.higienacyfrowa.pl. Znajdziemy tu pytania między innymi o kontrolowanie czasu ekranowego, a także korzystanie z ekranów przed snem czy podczas czynności wymagających skupienia.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Orange

Źródło tekstu: Orange