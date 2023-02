Fundacja Orange nauczy dzieci z przedszkola jak buszować w internecie

Fundacja Orange od września ruszy z programem edukacyjnym dla przedszkolaków. Zamierza przygotować najmłodszych do życia w społeczeństwie informacyjnym w sposób bardziej świadomy i bezpieczny.

Temat „dzieci i smartfony” stał się ostatnio znów na czasie – po pierwsze za sprawą raportu UKE za 2022 rok, który ujawnia, że z telefonów korzystają już nawet przedszkolaki, a po drugie w efekcie nagłośnienia planów całkowitego zakazu używania smartfonów w szkołach. Wyzwania związane z telefonami w rękach najmłodszych dostrzegła też Fundacja Orange.

Według ostatnich badań UKE dzieci zwykle zaczynają korzystać z telefonu komórkowego, mając 7-10 lat i niemal każde dziecko w tym wieku ma smartfon (96,9%). Większość korzysta też z internetu (91,3%), jednak aż 23% przygodę z siecią zaczyna, mając 5-6 lat.

Dane te motywują do postawienia pytania, w jaki sposób dorośli, instytucje, organizacje, ustawodawcy powinni zadbać o respektowanie praw dziecka także w środowisku cyfrowym

– zauważa Fundacja Orange.

Konrad Ciesiołkiewicz, prezes Fundacji Orange, wyjaśnia, że po wielu latach działań edukacyjnych z tysiącem szkół, zaistniała także potrzeba wsparcia przedszkoli. Dlatego od września Fundacja ruszy z nowym programem MegaMisja dla Przedszkoli, skierowanym do młodszych dzieci, ich rodziców i opiekunów.

Scenariusze zajęć programu MegaMisja dla Przedszkoli pozwolą nauczycielkom i nauczycielom porozmawiać z dziećmi m.in. na temat zasad bezpieczeństwa, ochrony prywatności, zdrowia, dbania o równowagę w codziennych aktywnościach, weryfikowania informacji i odróżniania ich od reklamy czy opinii. Materiały przygotowane przez Fundację Orange mają także podejmować temat empatii, wyrażania emocji, zaufania czy poszanowania różnorodności i odporności na oceny.

Wszystko to ma przygotowywać dzieci do odpowiedzialnego korzystania z technologii, z poszanowaniem swoich granic i potrzeb. Program ma być także źródłem wiedzy dla rodziców i opiekunów, m.in. na temat tego, jak rozmawiać z dziećmi o bezpieczeństwie w internecie.

Świat się zmienia, a nasza codzienność i codzienność naszych dzieci to także środowisko cyfrowe. Technologia jest narzędziem do realizowania podstawowych potrzeb np. związanych z komunikowaniem się, czy edukacją – zarówno u osób dorosłych, jak i dzieci. Zadaniem dorosłych jest natomiast zapewnienie najmłodszym bezpieczeństwa polegającego choćby na ograniczeniu treści, które nie są dostosowane do wieku, oraz wyposażenie w wiedzę i odpowiednie kompetencje, które umożliwią im bycie świadomymi członkami społeczeństwa informacyjnego