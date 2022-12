Google Play ułatwi dzieciom dokonywanie zakupów w sklepie

Google wprowadzi do swojego sklepu mobilnego nową funkcję, która ułatwi dzieciom dokonywanie zakupów. Wszystko oczywiście pod kontrolą rodzica.

Google Play jest najpopularniejszym pośrednikiem w pozyskiwaniu aplikacji przez użytkowników smartfonów z Androidem. Teraz platforma planuje wprowadzić nowe narzędzie, które jednocześnie ułatwi dziecku dokonywanie zakupów w swoim sklepie i pozostawi kontrolę wydatków w rękach rodzica.

Prośba o zakup - nowe narzędzie w Google Play

Google Play już od dłuższego czasu oferuje opcje szerokiej kontroli rodzicielskiej i kont rodzinnych. Jednak teraz pojawi się możliwość kupowania aplikacji przez dzieci bez konieczności ustanawiania rodzinnej metody płatności. Zamiast tego zostanie udostępniona opcja wysłania podania o dokonanie zakupu do rodzica. Opiekun otrzyma notyfikację z dokładnymi informacjami o tym, jaki planowany jest zakup, ile będzie to kosztować oraz za co dokładnie opłata zostanie pobrana. Wtedy będzie mógł zdecydować, czy zatwierdzić prośbę, czy też odrzucić.

Jeśli rodzic podejmie decyzję o finalizacji zakupu, będzie mógł skorzystać z własnych zapisanych metod płatności, w tym kart podarunkowych Google Play. Menedżerowie rodziny będą otrzymywać powiadomienia o tych prośbach o zakup w czasie rzeczywistym, ale można je również wyświetlić w kolejce próśb o zatwierdzenie, aby podjąć decyzję później. Podobnie jak w przypadku rodzinnej metody płatności, wszystkie transakcje zrealizowane za pośrednictwem Żądań zakupu będą dostępne w historii zamówień.

