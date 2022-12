"Dlaczego widzę ten film?". Ważna zmiana na TikToku

TikTok wprowadzi zmianę, która pomoże lepiej zrozumieć sposób, w jaki działa sama platforma. Już teraz będzie można sprawdzić, dlaczego wyświetlają nam się niektóre treści.

TikTok jest jedną z najmocniejszych marek na rynku mediów społecznościowych. Początkowo forma krótkich filmików przyciągnęła głównie młodzież, lecz teraz z platformy korzystają osoby w każdej grupie wiekowej. Jedną z najważniejszych funkcji TikToka, jest kanał "Dla Ciebie", na którym znajdują się treści mogące zainteresować danego użytkownika. Mowa tu o zawartości spersonalizowanej, więc każdy w tej zakładce znajdzie coś innego.

Do tej pory nie do końca wiadomo było na jakiej podstawie algorytmy podsuwały propozycje filmów do obejrzenia, lecz wkrótce się to zmieni. Aby jeszcze bardziej pomóc społeczności TikToka zrozumieć, dlaczego wyświetlane są im konkretne treści, w ciągu najbliższych tygodni na platformie wprowadzone zostanie nowe narzędzie „Dlaczego widzisz ten film”. Skorzystanie z niego będzie niezwykle proste:

Podczas oglądania danego materiału należy wybrać opcję “Udostępnij” Następnie kliknąć ikonę ze znakiem zapytania o nazwie “Dlaczego widzisz ten film” Użytkownikowi ukaże się lista powodów, dla których dane wideo zostało mu wyświetlone.

System rekomendacji TikToka opiera się na indywidualnych zainteresowaniach każdego odwiedzającego. By pomóc użytkownikom platformy lepiej zrozumieć powody, dla których udostępniane są im konkretne treści wyróżniono 4 główne czynniki:

interakcje użytkownika, czyli treści, które ogląda, lubi lub udostępnia, a także zamieszczane przez niego komentarze i wyniki wyszukiwania

konta, które użytkownik obserwuje lub są dla niego sugerowane

treści opublikowane niedawno w regionie użytkownika

popularne treści w regionie użytkownika

