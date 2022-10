Światłowód Fiberhost dociera do miliona gospodarstw domowych

Fiberhost od 2010 roku buduje sieci światłowodowe, a od 5 lat udostępnia na nich usługi w modelu otwartym. Obecnie operator współpracuje z ponad setką dostawców usług detalicznych, dając konsumentom możliwość wyboru oferty spośród zarówno największych firm, jak i lokalnych dostawców.

Firma buduje swoją sieć w 8 województwach, 202 powiatach oraz w ponad 790 gminach. Łączna długość sieci operatora wynosi 42295 km (więcej niż obwód Ziemi wzdłuż równika) i ciągle rośnie. Do 2026 roku Fiberhost chce osiągnąć kolejny krok milowy, czyli liczbę 2 milionów gospodarstw domowych w zasięgu otwartej sieci światłowodowej spółki.

Misją Fiberhost jest włączenie cyfrowe jak największej grupy osób w kraju. Od 12 lat budujemy sieci światłowodowe, a od 5 lat udostępniamy je dostawcom usług. W ten sposób dajemy mieszkańcom obszarów, w których działamy, dostęp do najlepszej technologii Internetu oraz możliwość wyboru najlepszego dostawcy. Biorąc pod uwagę liczbę 1 mln gospodarstw domowych w zasięgu naszej sieci mogę śmiało stwierdzić, że jako Fiberhost przyczyniamy się do zmiany cyfrowego obrazu naszego kraju. Co więcej, to bardzo ważne zadanie realizujemy w gronie znakomitych profesjonalistów, z którymi mam przyjemność współpracować.