Polska wykluczona coraz mniej, ale 4 mln ludzi i tak poza nawiasem

Zmniejsza się wykluczenie cyfrowe Polaków i wynosi ono obecnie już tylko 8% - wynika z najnowszego raportu Fiberhost. Wciąż jednak oznacza to, że blisko 4 mln z nas nie korzysta z internetu.

Hurtowy operator sieci światłowodowych Fiberhost opublikował raport „Włączenie Cyfrowe”, w którym analizuje stan cyfryzacji i dostępności internetu w Polsce. Z badania wynika, że w 2021 roku 92% gospodarstw domowych w Polsce miało dostęp do internetu. Poziom 8% wykluczonych cyfrowo Polaków budzi optymizm, gdy porównamy go z ostatnimi latami. Jeszcze w 2017 roku cyfrowo wykluczonych było aż 18% Polaków. Na poprawę dostępności internetu wpłynęła w dużym stopniu budowa sieci światłowodowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Jak jednak czytamy w raporcie, te 8% wciąż oznacza, że 3,8 mln Polaków jest wykluczonych cyfrowo-społecznie. Najczęściej są to osoby w wieku 45-74 lat – aż 3,6 mln. W innym ujęciu na wykluczenie wpływa sytuacja finansowa – 63% wykluczonych (2,74 mln) stanowią osoby mieszkające w gospodarstwach domowych o dochodach poniżej 2500 zł. Jedną z grup najbardziej narażonych na wykluczenie cyfrowe są mieszkańcy wsi, stanowiący 55% (2,5 mln) spośród wykluczonych.

Jednak najczęściej wykluczenie spowodowane jest brakiem motywacji oraz kompetencji. 68% osób nie korzysta z urządzeń i sieci z powodu braku motywacji do takich czynności, a aż 52% - z braku kompetencji i umiejętności do korzystania z urządzeń technologicznych i internetu.

Raport Fiberhost podaje, że w Polsce nigdy nie korzystało z internetu aż 15% osób, co oznacza znacznie gorszy rezultat, niż wynosi średnia europejska (9%). Na tle państw członkowskich Unii Europejskiej, Polska zajmuje pod tym względem 12. miejsce. Najlepiej wypadają tu Dania, Holandia i Szwecja, gdzie odsetek ten wynosi tylko 2%.

W internecie płacą rachunki, korzystają z e-urzędów

Raport „Włączenie cyfrowe” zwraca uwagę na rosnące koszty walki z wykluczeniem cyfrowym. Koszt budowy 1 km światłowodu urósł między 2. a 3. edycją konkursu POPC o 25%, a koszt podłączenia 1 gospodarstwa domowego wzrósł o 22%. Co więcej, koszt podłączenia 1 gospodarstwa na obszarach wykluczonych cyfrowo w POPC3 jest o ponad 500% wyższy niż w miastach.

Autorzy raportu sprawdzili, co zmieniło się w życiu ankietowanych, którym podłączono światłowód w ciągu ostatnich dwóch lat – co pokrywa się również z pandemią COVID-19.

Co trzeci badany przyznał, że spędza więcej czasu w internecie i jest bardziej na bieżąco z wydarzeniami na świecie. 28% ankietowanych zaczęło korzystać z e-urzędów, a 16% ma lepszy kontakt z rodziną i przyjaciółmi. Szczególnie duże zmiany widać w grupie badanych powyżej 55. roku życia – aż 56% rzadziej chodzi to urzędów lub na pocztę, a 54% płaci rachunki przez Internet. Ponadto to przedstawiciele tej grupy najczęściej wybierali odpowiedzi, dotyczące spędzania więcej czasu w internecie (45%), bycia na bieżąco z wiadomości ze świata (40%) oraz korzystania po raz pierwszy z e-urzędu (38%).

Światłowód w Polsce – ponad 60% zasięgu

Z raportu wynika także, że 61% Polaków jest w zasięgu sieci światłowodowej, ale podłączonych jest tylko 35% ogółu. Co ciekawe na drugim miejscu pod tym względem znajduje się internet mobilny LTE lub 5G przez Wi-Fi – 26%, a dopiero na trzecim łącze przewodowe DSL, ADSL lub LAN – 20%.

Niezależnie od technologii 67% polskich gospodarstw domowych korzystało w 2021 roku z łączy o przepustowości minimum 100 Mb/s, 15% mieści się między 30 a 100 Mb/s, natomiast 18% ma łącza wolniejsze niż 30 Mb/s.

Zobacz: Polska. Internet mobilny drożeje, infrastruktura słaba

Zobacz: Audytel: 3 miliony domostw w Polsce wciąż bez szybkiego Internetu

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, Fiberhost

Źródło tekstu: Fiberhost