Ericsson: wartość konsumenckiego 5G wyniesie 31 bln USD do roku 2030

Do roku 2030 rynek 5G może przynieść telekomom i branży informatycznej łączne przychody w kwocie wynoszącej do 31 bilionów dolarów. Z tego dostawcy usług komunikacyjnych zyskają do 3,7 bln dolarów łącznych przychodów od konsumentów korzystających z 5G – to wnioski płynące z kolejnego badania rynku 5G zaprezentowanego przez Ericcsona.

Kilka dni temu Ericsson donosił, że 5G przyniesie w Europie dodatkowe korzyści w wysokości 210 mld euro. Teraz z Ericsson ConsumerLab nadszedł kolejny raport, omawiający rynek światowy.

Według raportu „Wykorzystanie potencjału klienta 5G” do roku 2030 globalny rynek konsumencki 5G może być wart 31 bilionów dolarów (w oryginale: „USD 31 trillion”). Raport szacuje, że dostawcy usług komunikacyjnych mogą uzyskać 3,7 bln USD z tej sumy – liczba ta może jeszcze wzrosnąć, gdy pojawią się nowe możliwości związane z usługami cyfrowymi.

Raport przewiduje również, że do roku 2030 dostawcy usług komunikacyjnych, poprzez łączenie i marketing zastosowań 5G, mogą wygenerować nawet 131 miliardów dolarów samych przychodów z usług cyfrowych. Z tego około 40 procent przypada na wydatki konsumentów na udoskonalone usługi wideo, rzeczywistość rozszerzoną (AR), rzeczywistość wirtualną (VR) i gry w chmurze w sieciach 5G.

Ericsson w swoim raporcie przewiduje, że do roku 2030 rzeczywistość rozszerzona (AR) może stanowić ponad połowę wszystkich wydatków konsumentów, począwszy od gier, a skończywszy na innych obszarach, takich jak zakupy, edukacja i produktywność.

Jak się ma 5G do pandemii?

Kluczowe ustalenia dotyczą tego, w jaki sposób pandemia COVID-19 wpłynęła na gotowość konsumentów do zapłacenia wyższej ceny za 5G. Na początku 2019 roku przeciętny użytkownik sieci był skłonny zapłacić za 5G cenę o 20 procent wyższą. Pod koniec roku liczba ta spadła do 10 procent. Jednak jedna trzecia z pierwszych użytkowników na całym świecie nadal skłonna jest zapłacić cenę o 20 procent wyższą. Według raportu tak wysoki poziom zainteresowania wczesnych użytkowników mógłby przyczynić się do ożywienia gospodarczego.

Raport przewiduje również, że do roku 2030, poprzez zachęcanie konsumentów do przyjęcia 5G, dostawcy usług komunikacyjnych mogą zwiększyć średni przychód z sieci 5G na użytkownika (ARPU) o 34%.

