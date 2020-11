Raport: 5G przyniesie w Europie dodatkowe korzyści w wysokości 210 mld euro

Pełne wprowadzenie 5G może zapewnić dodatkowe korzyści w wysokości 210 mld euro w całej Europie – wynika z raportu opracowanego przez Analysys Mason, we współpracy z Qualcommem i Ericssonem. Wyraźnie skorzysta też na tym Polska.

Firmy Qualcomm, Ericsson oraz Analysys Mason przygotowały wspólny raport pt. „Przegląd planu działania w zakresie 5G dla Europy”, w którym dowodzą, że potencjalna wartość ekonomiczna pełnego wprowadzenia 5G może zapewnić Europie korzyści w wysokości ponad 210 mld euro. Odczujemy to również w naszym kraju.

Polska może zyskać około piętnaście miliardów euro dzięki platformie innowacji 5G, zajmując czwarte miejsce na trzydzieści krajów europejskich. Szacunkowy koszt budowy platformy innowacji 5G to ponad cztery miliardy euro

– powiedział Gabriel Solomon, Head of Government & Industry Relations, Ericsson Europe & Latin America.

Sektory, które przyniosą w Polsce największe korzyści to inteligentna produkcja i logistyka (ponad siedem miliardów euro) oraz inteligentne rolnictwo i wiejskie łącza szerokopasmowe (ponad pięć miliardów euro).

W raporcie stwierdzono też, że największe ogólne korzyści netto (korzyści minus koszt) osiągną Niemcy – będzie to 38,5 mld euro, co przy wysokości inwestycji 6 mld euro daje stosunek kosztów do korzyści (CBR) 7,5. Szwajcaria osiągnie najwyższy wskaźnik CBR w wysokości 14,7, co w jej przypadku oznacza 10 mld euro korzyści netto przy zaledwie 700 mln euro inwestycji.

5G może zapewnić bodziec ekonomiczny, którego Europa potrzebuje. Łączność 5G sięga o wiele dalej niż smartfony i ma potencjał przekształcenia całych gałęzi przemysłu na poziomie makro

– twierdzi Wassim Chourbaji, Starszy Wiceprezes ds. rządowych, Qualcomm Communications SARL.

Największe korzyści ekonomiczne w kategoriach wpływu na europejski poziom PKB będą pochodzić z inteligentnych fabryk, rolnictwa i FWA (obszarów podmiejskich i wiejskich), zapewniających korzyści netto w wysokości odpowiednio 58 mld euro, 37 mld euro i 18 mld euro.

