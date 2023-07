Dla nich liczy się Afryka. Producent marki Infinix chwali się zyskami

Transsion chwali się, że znowu osiąga zyski. To właściciel takich marek jak Tecno czy Infinix. Na horyzoncie jednak coraz więcej kłopotów...

Transsion to jeden z ważniejszych światowych producentów smartfonów, a jednak niezbyt znany. To taki BBK Electronics, ale słabszy, tańszy i mniejszy. BBK to właściciel Vivo, Oppo, Realme i OnePlusa. Transsion ma w swoim portfolio takie marki jak Infinix, Tecno czy Itel. To też ostatni z wielkich rynkowych graczy, którzy pojawili się w Polsce.

BBK dla biednych czy ukryty tygrys?

Transsion na świecie to 6% rynku, ale w Afryce odpowiadają aż za 40%. To najważniejszy rynek dla koncernu. Druga w kolejności jest Azja Południowo-Wschodnia. Miejsca, gdzie liczy się właściwie tylko cena. Przez ostatnie kilka kwartałów Transsion jednak musiał mierzyć się ze stratami.

To się zmieniło. W ostatnim kwartale przychód wyniósł 15,8 miliarda juanów (ok. 8,84 miliarda złotych), a zysk 1,6 miliarda juanów (ok. 0,89 miliarda złotych). W porównaniu z ubiegłym rokiem to wzrosty o 30,7% i o 83%. To naprawdę niesamowite wzrosty.

Nie oznacza to, że Transsion nie ma przed sobą wyzwań. Udział w rynku afrykańskim kiedyś wynosił aż 57%. Wraz z powolnym bogaceniem się Afryki coraz atrakcyjniejsze stają się inne marki. Dlatego Transsion zainteresował się nowymi rynkami. Nie chodzi tylko o rynki w ujęciu geograficznym. Transsion rozszerza swoją ofertę o droższe i lepsze telefony, a także o całkowicie inne niż telefony urządzenia.

