Tak wygląda bestia kameleon. Infinix GT 10 Pro ujawnia kolejne tajemnice

Infinix GT 10 Pro to zbliżająca się seria smartfonów, którymi firma Infinix z jednej strony chce konkurować z Nothing Phone’em, a z drugiej – przyciągnąć uwagę mobilnych graczy. W sieci pojawiły się nowe informacje na temat urządzeń.

Pierwsze doniesienia o serii Infinix GT 10 Pro pojawiły się już w marcu, ale ostatnio temat powrócił, gdy na Weibo wypłynęły zdjęcia nowych modeli. Wzbudziły one zainteresowanie firmy Nothing, która zapowiedziała możliwe działania prawne o naruszenie patentów.

Chodzi o to, że telefon ma z tyłu elementy nawiązujące wyglądem do Nothing Phone’ów – a więc podobne łuki z elementami świecącymi. Zdaniem Carla Pei jest to kopia interfejsu Glyph.

Nie wiadomo jednak, czy faktycznie tył obudowy w smartfonach Infinix GT 10 Pro będzie wyświetlał za pomocą diod LED różne kombinacje znaków. Wyglądana to, że Infinix wymyślił jeszcze coś innego.

Z nowych informacji wynika, że obudowa telefonów z serii Infinix GT 10 Pro będzie miała tylko jeden, umieszczony obok aparatów pasek ledów. Diody będą się świecić w różnych kombinacjach, gdy nadejdzie nowe powiadomienie lub użytkownik będzie grał. Przypomina to trochę jak mrugający wskaźnik na tunerze

Time to choose the dark side, time to choose the newest supervillain in town! The Infinix GT 10 Pro is coming to redefine what a smartphone means.



Launching soon. Stay tuned!#GT10Pro #ComingSoon pic.twitter.com/4EU62LwcY2 — Infinix India (@InfinixIndia) July 21, 2023

Ciekawszy jest za to inny efekt – tył telefonu będzie zmieniał kolor pod wpływem światła ultrafioletowego, co powinno też dotyczyć promieniowania emitowanego przez słońce. W czarnej wersji telefonu pojawią się czerwienie i błękity, w srebrnej pojawi się róż.

Seria Infinix GT 10 Pro pojawiła się już w oficjalnych zapowiedziach firmy, a premiera ma się odbyć na początku sierpnia.

The GT is coming, prepare yourselves for a smartphone experience like never before.🔥#Infinix #InfinixGT10Pro pic.twitter.com/ZHXBx8bSxx — Infinix Mobile (@Infinix_Mobile) July 21, 2023

Z przecieków wynika, że Infinix GT 10 Pro wyjdzie także w wersji GT 10 Pro+. Smartfony otrzymają ekrany AMOLED o przekątnej 6,6 oraz 6,8 cala w rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem do 120 Hz. Model GT 10 Pro wyposażony będzie w aparat 108 Mpix z towarzyszeniem jednostek 8 i 2 Mpix, w wersji GT 10 Pro+ ma się znaleźć główny aparat 200 Mpix.

Infinix GT 10 Pro surfaces with mini LEDs and color changing back panel 😍#Infinix #InfinixGT10Pro pic.twitter.com/jtlgJt10oz — Xnote Tech (@XnoteTech) July 21, 2023

Nie jest jasne, który z modeli otrzyma jaki układ, ale wymieniane są MediaTek Dimensity 8050 oraz Dimensity 9000 z towarzyszeniem nawet 26 GB RAM, przy czym chodzi zapewne o sumę pamięci fizycznej oraz wirtualnej. Pamięć wewnętrzna to z kolei 256 GB. Smartfony mają też mieć akumulatory 5000 oraz 7000 mAh z ładowaniem nawet 260 W.

Te dane trzeba jednak traktować z dużą rezerwą, bo chociaż pewne cechy nowej serii powtarzają się we wszystkich przeciekach, to nie wiadomo dokładnie, które dotyczą wersji podstawowej, a które Infinix GT 10 Pro+.

