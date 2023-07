Infinix GT 10 Pro+ będzie świecił jak Nothing

Infinix szykuje nowe smartfony z serii GT 10. Topowy model, Infinix GT 10 Pro+ ma mieć przezroczysty tylny panel i świecące diody przypominające te ze smartfonów marki Nothing.

Nothing "szykuje" prawników

W serwisie Weibo.com pojawiło się zdjęcie nadchodzącego smartfonu Infinix GT 10 Pro+. Urządzenie to wzbudziło zainteresowanie Carla Pei, szefa firmy Nothing, ponieważ jego tylny panel nawiązuje do tego, co możemy zobaczyć w telefonach Nothing Phone (1) i Nothing Phone (2).

Zobacz: Nothing Phone (2) zaprezentowany. Jest wydajniej i (dużo) drożej

Carl Pei napisał na Twitterze, że nadszedł czas, aby przygotować prawników. Czy firma Nothing rzeczywiście wytoczy prawnicze działa przeciwko marce Infinix, powinniśmy się wkrótce dowiedzieć. A tymczasem możemy zerknąć na wspomniane wyżej zdjęcia nadchodzącego smartfonu.

A tak wygląda porównanie świecącego Nothinga oraz nowego Infinixa:

Infinix GT 10 Pro+

Zgodnie z dotychczasowymi doniesieniami, Infinix GT Pro+ ma być napędzany układem MediaTek Dimensity 8050, współpracującym z 8 GB RAM-u (+ 8 GB pamięci wirtualnej). Do tego trzy aparaty fotograficzne z tyłu, na czele z główną jednostką o rozdzielczości 108 Mpix, Na ujawnionym zdjęciu widoczny jest wyświetlacz o rozdzielczości FullHD+ z otworem w górnej części na obiektyw aparatu do selfie o rozdzielczości 32 Mpix. Całość ma być zasilana akumulatorem o pojemności 5000 mAh.

Oczekuje się, że Infinix GT 10 Pro/Pro+ zadebiutuje w sierpniu 2023 roku.

Zobacz: Infinix ma nowy tani smartfon. Oto Hot 30 5G

Zobacz: Infinix Note 30 Pro – dobrze wyposażony smartfon za małe pieniądze (test)

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: GSMArena, Weibo, Mukul Sharma / Twitter

Źródło tekstu: fonearena, GSMArena