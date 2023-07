Nothing Phone (2) zaprezentowany. Jest wydajniej i (dużo) drożej

Nothing Phone (2) to następca jednego z najbardziej nietypowych smartfonów zeszłego roku. Telefon kusi mocniejszą specyfikacją i szeregiem usprawnień.

Firma Nothing z przytupem wkroczyła w zeszłym roku na rynek smartfonów. Teraz wkracza na rynek ze swoim drugim telefonem pod niezwykle kreatywną nazwą Nothing Phone (2).

Większość informacji o nowym modelu Nothing mieliśmy okazję poznać na długo przed premierą - czy to z przecieków, czy też niekończącego się strumienia teaserów, którymi raczył nas sam producent. Co by jednak nie mówić nawet jeśli specyfikacja urządzenia nie przynosi zaskoczeń, wygląda całkiem obiecująco.

Nothing Phone (2) - większy i dużo bardziej wydajny

Nothing Phone (2) z zewnątrz nie różni się znacząco od poprzednika. Jest od niego większy, a to za sprawą zastosowania nowego wyświetlacza. Na pokładzie znalazł się panel LTPO OLED o przekątnej 6,7" z odświeżaniem 120 Hz oraz o rozdzielczości 1080x2412.

Usprawniono także charakterystyczną funkcję Glyph, czyli charakterystyczne podświetlenie na pleckach. Teraz ma ono więcej stref oraz kilka nowych zastosowań. Przykładowo, może pokazywać czas do przyjazdu zamówionego Ubera.

W środku Nothing Phone (2) znajdziemy procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 i - zależnie od konfiguracji - od 8 do 12 GB RAM oraz od 128 do 512 GB pamięci wewnętrznej. Oznacza to, że nowy smartfon Nothing pod względem wydajności przyniesie duży skok względem poprzednika wyposażonego w Snapdragona 778G+. Energię dostarcza akumulator o pojemności 4700 mAh z obsługą szybkiego ładowania 45 W oraz ładowania bezprzewodowego w standardzie Qi.

Nothing Phone (2) ma przynieść także szereg usprawnień w zakresie fotografii. Na pokładzie znajdziemy podwójny aparat z głównym modułem bazującym na dużym sensorze Sony IMX890 o rozdzielczości 50 Mpix. Wspomagać go będzie aparat ultraszerokokątny o rozdzielczości 50 Mpix oraz przedni 32 Mpix.

Nothing Phone (2) - ceny i dostępność

Przedsprzedaż Nothing Phone (2) rozpocznie się 17 lipca 2023. Na półki polskich sklepów telefon zawita natomiast kilka dni później, 21 lipca 2023.

Ceny nowego modelu prezentują się następująco:

8/128 GB - 2999 zł

12/256 GB - 3290 zł

12/512 GB - 3790 zł

Źródło zdjęć: Nothing

Źródło tekstu: Nothing