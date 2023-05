Nothing Phone (2) zapowiedziany. Będzie lepszy

Nothing Phone (2) jest już coraz bliżej. Producent zaczyna przygotowywać się do premiery drugiej generacji tego ciekawego telefonu. Z zapowiedzi wynika, że oryginalna stylistyka zostanie zachowana, za to tym razem specyfikacja będzie nieco ciekawsza niż w poprzedniku.

Firma Nothing zaczęła rozsyłać e-mailowe zapowiedzi nowego telefonu – Nothing Phone’a (2). To oczywiście nie pierwszy raz, gdy wymieniany jest ten model, bo już wcześniej Carl Pei, szef Nothing, ogłosił nadejście drugiej generacji na MWC 2023. Teraz jednak firma podała przybliżoną datę premiery – ma to nastąpić latem 2023.

Na stronie https://pl.nothing.tech/pages/event widać już zajawkę wydarzenia, gdzie można się zapisać na mejlowe powiadomienia, jest też grafika przedstawiająca najprawdopodobniej fragment obudowy telefonu. Nothing Phone (2) będzie kontynuował oryginalna stylistykę znaną z pierwszego modelu, choć nie musi to być takie samo podświetlenie LED.

Zapowiedź premiery Nothing Phone’a (2) przyniosła jeszcze jedno, ważne potwierdzenie. Firma ponownie podkreśliła, że nowy model ma być bardziej „premium” niż pierwszy. To przede wszystkim oznacza bardziej flagową specyfikację. Telefon wkroczy na rynek z układem z serii Snapdragon 8 i choć nie padła nazwa konkretnego modelu, wiele wskazuje na to, że chodzi o topowy układ Snapdragon 8 Gen 2. Dla przypomnienia – jedynka napędzana jest przez Snapdragona 778G+, czyli średniej klasy układ z 2021 roku.

Nothing Phone (2) ma też przynieść inne uprawnienia. Pierwszy model pozwolił ugruntować świadomość marki, drugi będzie już mógł konkurować z flagowcami.

Z wcześniejszych, nieoficjalnych przecieków wynika, że Nothing Phone (2) poza układem z serii Snapdragon 8 otrzyma 12 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej, co razem powinno zapewnić wysoką wydajność. Telefon ma być także wyposażony w ekran AMOLED o odświeżaniu 120 Hz oraz akumulator o pojemności 5000 mAh.

Zapowiedzi dotyczące Nothing Phone’a (2) oznaczają także, że nowy telefon będzie droższy niż poprzednik – pierwszy model kosztował w dniu debiutu 2299 zł, teraz należy oczekiwać co najmniej trójki z przodu.

