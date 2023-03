Nothing Ear (2) zaprezentowane. Słuchawki są lepsze od poprzedniczek

Nothing Tech zaprezentował swoje najnowsze słuchawki bezprzewodowe Ear (2). Model ten to bezpośredni następca pierwszych słuchawek marki, dodając do tamtej specyfikacji kilka przydatnych dodatków.

Słuchawki Nothing Ear (2) wyglądają niemal identycznie, jak wcześniejsze modele tej marki, jednak przynoszą pewien "powiew świeżości". Powinno to pozytywnie wpłynąć na jakość dźwięku, który się z nich wydobywa. Zadbać o to mają między innymi przetworniki o rozmiarze 11,6 mm, wyposażone w membranę wykonaną z grafenu oraz materiałów poliuretanowych. Nowe słuchawki zapewniają również obsługę kodeka audio LDHC 5.0, obok AAC i SBC.

Nothing Ear (2) oferują adaptacyjną aktywną redukcję szumów (ANC), która wycina niepożądane dźwięki w oparciu o konkretny profil ucha. Dzięki temu nic nie powinno użytkownikowi zakłócić oddawania się słuchaniu ulubionych kawałków. Tych można słuchać nawet 36 godzin (z wyłączonym ANC) lub 22,5 godziny (z włączonym ANC), jeśli skorzystamy również z energii zgromadzonej w etui ładującym.

Słuchawki, które mają wymiary 29,4 x 21,5 x 23,5 mm i ważą 4,5 g, są zasilane bateriami o pojemności 33 mAh. Z kolei akumulator w etui ma pojemność 485 mAh. Ładowanie tej ostatniej może się odbywać przewodowo za pomocą złącza USB-C lub bezprzewodowo (do 2,5 W). W przypadku ładowania przewodowego, 10 minut ładowania powinno wystarczyć na 8 godzin słuchania muzyki (bez ANC).

Słuchawki Nothing Ear (2) są odporne na działanie pyłów i wody na poziomie IP54. Poziom ochrony etui to IP55. Słuchawki obsługują funkcje Google Fast Pair dla urządzeń z Androidem oraz Microsoft Swift Pair dla urządzeń z Windowsem. Ear (2) zapewniają też podwójne parowanie.

Dostępność i cena

Słuchawki Nothing Ear (2) można już zamówić na stronie pl.nothing.tech w cenie 699 zł. Otwarta sprzedaż u partnerów producenta ma ruszyć 28 marca 2023 roku.

Źródło zdjęć: Nothing

Źródło tekstu: Nothing